Кофе ощутимо подорожал в Новосибирске — сколько теперь стоит чашка?

Кофе и напитки, сделанные на его основе, за год подорожали в новосибирском общепите. При этом пить его меньше не стали, скорее, наоборот, подсчитали аналитики.