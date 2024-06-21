atas.info
ГлавноеВсе новости

Кофейня

Выбрать дату
2024
Кофе ощутимо подорожал в Новосибирске — сколько теперь стоит чашка?
Кофе и напитки, сделанные на его основе, за год подорожали в новосибирском общепите. При этом пить его меньше не стали, скорее, наоборот, подсчитали аналитики.
21 июня, 05:05
«Кофе Лайк Новосибирск» внесли в негативный реестр
5 июня, 06:16
В Новосибирске открылась новая кофейня. Заказ посетителям приносит робопёс
Особенностью кофейни стали дизайнерский интерьер, а также необычный официант — собака-робот.
17 апреля, 09:40
Где в Новосибирске выпить кофе: рейтинг городских кофеен
В Новосибирске работают более 350 кофеен. Каждую из них может оценить любой житель или гость города. Atas.info составил топ-5 мест, где можно попить вкусный кофе.
28 марта, 10:41
2023
В Новосибирске признали банкротом компанию владельца сети кофеен Coffee Collective
22 ноября 2023, 03:45
Дегустатора молочной пенки ищут в новосибирскую кофейню
Вакансия «дегустатор молочной пенки» появилась на сайте по поиску работы в одну из кофеен Новосибирска.
17 ноября 2023, 09:23
«Шоколадница» ушла из Новосибирска: последнюю кофейню закрыли в ТЦ «Аура»
Последняя кофейня бренда «Шоколадница» закрылась в ТРЦ «Аура», освобожденное помещение еще не сдано и пока не принято решение о его дальнейшем использовании.
24 октября 2023, 06:52
Крупная столичная сеть кофеен «Шоколадница» ушла из Новосибирска
Из Новосибирска ушла большая столичная сеть ресторанов «Шоколадница». Кафе больше не отображается на карте 2ГИС и помечено как «временно закрыто».
5 октября 2023, 06:58
«Закрой желтую дверь»: в Новосибирске продают последнюю кофейню Yellow Door
28 сентября 2023, 07:18
В Новосибирске продают кофейню у метро «Студенческая» за 2,35 млн рублей
Житель Новосибирска выставил на продажу кофейню у метро «Студенческая». Заведение он оценил в 2,35 млн рублей.
23 сентября 2023, 07:32
В Новосибирске временно закрывают инклюзивную кофейню «Шарлотка»
Владельцы инклюзивной кофейни «Шарлотка» в Новосибирске объявили о временном прекращении работы заведения с 20 июня. В группе кофейни в «ВКонтакте» представители сообщили, что основной причиной такого решения стала нехватка трафика посетителей.
18 июня 2023, 12:28
Бары и барбершоп: названы новые площадки для «Тотального диктанта-2023»
Во время «Тотального диктанта-2023» будет расширен формат площадок. В их число войдут популярные у новосибирцев заведения. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
30 марта 2023, 09:31
В Новосибирске банкротят сеть кофеен Coffee Collective из-за долга в 16 млн
29 марта 2023, 01:50
Женщину с ребенком в Краснообске выгнали из кофейни из-за булочки
В одной из кофеен сети Prime Time Coffee в Новосибирской области произошел неприятный инцидент. Жительница Краснообска утверждает, что ей не дали спокойно выпить чашку кофе из-за купленной ребенку булочки. Гневный отзыв о случившемся появился на региональной ветке ресурса отзывов «Фламп».
22 марта 2023, 09:06
В Новосибирске открыли кофейню в ТРЦ «Мега»: здесь баристы с синдромом Дауна
Инклюзивная кофейня «Шарлотка» появилась в ТРЦ «Мега» в Новосибирске. Сначала сотрудники, среди которых люди с ментальными особенностями, пройдут обучение.
3 марта 2023, 07:16
2022
Первая в России инклюзивная кофейня закрывается в Новосибирске
3 декабря 2022, 02:48
Уборщица обматерила посетительницу кофейни в Новосибирске
11 сентября 2022, 10:37
Наполеона в кроссовках украли из кофейни в Новосибирске (видео)
13 августа 2022, 03:56

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика