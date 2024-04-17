В Новосибирске открылась новая кофейня. Заказ посетителям приносит робопёс

Особенностью кофейни на Советской стали дизайнерский интерьер, а также необычный официант — собака-робот. Бионическая модель имитирует движения и тело настоящей собаки, только без головы. Поднос с заказом робопёс приносит на спине. Подобная модель есть в открытом доступе, ее можно приобрести за 400 тысяч рублей.