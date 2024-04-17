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В Новосибирске открылась кофейня с официантом-роботом

В Новосибирске открылась новая кофейня. Заказ посетителям приносит робопёс

17 апреля 2024, 09:40
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

В Новосибирске открылась кофейня с официантом-роботом

Особенностью кофейни стали дизайнерский интерьер, а также необычный официант — собака-робот.

В Тихом центре Новосибирска открылась новая кофейня. В этом помещении ранее располагались заведения общепита аналогичного профиля. Сначала «Дудник», затем «Кофе Брют». С апреля посетителей здесь принимает кофейня под названием Kontrabarista (предположительно, игра слов «контрабанда» и «бариста»).

Особенностью кофейни на Советской стали дизайнерский интерьер, а также необычный официант — собака-робот. Бионическая модель имитирует движения и тело настоящей собаки, только без головы. Поднос с заказом робопёс приносит на спине. Подобная модель есть в открытом доступе, ее можно приобрести за 400 тысяч рублей.

Фото: 2ГИС
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