В Новосибирске открылась новая кофейня. Заказ посетителям приносит робопёс

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
В Тихом центре Новосибирска открылась новая кофейня. В этом помещении ранее располагались заведения общепита аналогичного профиля. Сначала «Дудник», затем «Кофе Брют». С апреля посетителей здесь принимает кофейня под названием Kontrabarista (предположительно, игра слов «контрабанда» и «бариста»).
Особенностью кофейни на Советской стали дизайнерский интерьер, а также необычный официант — собака-робот. Бионическая модель имитирует движения и тело настоящей собаки, только без головы. Поднос с заказом робопёс приносит на спине. Подобная модель есть в открытом доступе, ее можно приобрести за 400 тысяч рублей.