Топ-5 кофеен Новосибирска: горожане назвали места со вкусным кофе

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
По данным сервиса Яндекс.Карты в Новосибирске работают 354 кофейни. Но высокие оценки и хвалебные отзывы заслуживает только небольшая часть из них. На основе мнений посетителей разбираемся, куда стоит зайти на чашечку капучино, а какие заведения лучше обойти стороной. Безусловно этот рейтинг носит субъективный характер и не претендует на абсолютную истину. Мы рассматриваем кофейни с оценкой пользователей Яндекс.Карт не ниже 4,9 балла по пятибалльной шкале. А внутри рейтинга заведения ранжированы по количеству людей, поставивших оценки и по числу положительных отзывов.
Единственное заведение в Новосибирске, которое имеет среднюю оценку посетителей 5 баллов из пяти возможных. Остальные участники нашего рейтинга, напомним, заработали по 4,9 балла. И как следует из названия, располагается оно в Академгородке. Хорошие оценки этой кофейне поставили около 1600 посетителей. Кроме того, «Академия кофе» удостоилось награды Яндекса «Хорошее место». Ее получают бизнесы с самым высоким рейтингом по отзывам и оценкам. «Это значит, что место знают, любят и сюда точно нужно зайти», — говорится в описании номинации.
Здесь представлены выпечка, завтраки и широкая линия авторских напитков. Посетители хвалят сэндвичи с бубликами, бейглы и веганские брауни. Стоимость чашки капучино начинается от 140 рублей.
«Обилие кофеен рассеяло внимание людей к вкусу кофе. Его делают все и везде, но за количеством теряется качество. В Академии к кофе относятся так, как и полагается — бережно, но, не боясь придумывать новое. Интересные решения в авторских напитках не перебивают главного — вкуса самого кофе, который сварен качественно и с любовью», — пишет пользователь Яндекс.Карт Никита Л.
Но всегда найдется ложка дегтя. Часть гостей считают, что соотношение цена-качество здесь не соответствуют тому, что делают бариста. Некоторые отмечают тесноту в помещении и медленное обслуживание.
«Кофе ниже среднего, всегда очень слабенький. Пробовала разные сорта, разницы никакой. Экономят на хорошем зерне и количестве кофе на порцию воды. Ценя слишком завышена, в кофейне очень тесно и шумно», — сообщает в разделе отзывов некто Оля.
На втором месте у нас не совсем кофейня в чистом виде. «Это место, где можно попробовать блюда индийской и персидской кухни, а также насладиться атмосферой Востока», — так описывают заведение его владельцы. Однако именно ценители кофе оставили множество хвалебных отзывов на качество приготовленного напитка. В сочетании с необычным интерьером это выводит заведение на первое место.
Стоимость чашки капучино начинается от 150 рублей. Количество людей, поставивших «Кардамону» оценку, превысило 1600, кафе так же, как и «Академия кофе», удостоено награды «Хорошее место».
«Весьма атмосферное местечко в самом сердце любимого Новосибирска! Во всём чувствуется восточный колорит: и в интерьере, и в блюдах. Отдельное спасибо компетентным профессионалам официантам! По меню: интересное, имеются эксклюзивные блюда с необычайно вкусными решениями по специям! Шикарный кофе (любители латте оценят нескончаемую пенку)!!!», — делится впечатлениями от посещения «Кардамона» Татьяна Кулькова.
Среди негативным моментов пользователи геолокационного сервиса отмечают медлительность официантов и непунктуальность администраторов в вопросах бронирования столиков.
«С заказом мы определились в течение пары минут. Но официанта не дождались даже через 15. Наши попытки обратить на себя внимание игнорировались. Разочарованы очень. Через 15 минут ожидания встали и ушли», — жалуется Мария Карманова.
Заведение рекомендуют более 600 пользователей Яндекс.Карт. Это кофейня, которая специализируется на завтраках и предлагает большой выбор альтернативного кофе. Стоимость чашки капучино начинается от 100 рублей. В меню каши, десерты, скрэмблы и сырники.
«Здесь прекрасно все — персонал, интерьер, разновидность и стоимость блюд, атмосфера самого места и гостей. Большой выбор кофе. Поначалу брала привычной капучино, а потом попробовала раф. Просто чудо! Кофе варят обалденно», — рассказывает Алина Волкова.
Однако расположение кофейни рядом с ГПНТБ, СибГУТИ и общежитиями Сибстрина накладывает свой отпечаток и вызывает раздражение у части любителей кофе.
«Студенты занимают все места и сидят целый день делают уроки! Покушать не получается: одна книгу читает, другая конспекты переписывает. Раньше для этого использовали библиотеки», — гневается Роман Н.
Его поддерживает ряд других пользователей сервиса, отмечая шум, многолюдность, длинные очереди к стойке и медленное обслуживание.
Перенесемся в Левобережье, на проспект Карла Маркса. На четвертой строчке рейтинга «маленькая кофейня из Новосибирска. Мы готовим кофе и делаем что-то ещё с 2016 года». Так описывают свое заведение владельцы. Сейчас в городе есть пять филиалов BrewSell, но ценители кофе наиболее высоко оценивают именно кофейню на Маркса, ее рекомендуют более 530 человек.
Стоимость капучино — от 110 рублей за 200 мл. Кроме традиционных кофейных позиций, в меню десятки авторских напитков на основе кофе, как горячих, так и холодных. А вот еды тут практически нет.
И ее одна особенность этой кофейни — она не работает по субботам и воскресеньям.
«Обожаю эту кофейню! Кофе очень вкусный, быстро делают, есть безлактозное молоко и декаф. Вкусные смузи, матча, лимонады. На „Студенческой“ есть посадочные места, можно почитать, расслабиться в уютном кресле и на диванчике», — описывает свои ощущение постоянная посетительница Кристина Матвеева.
Но близость к двум крупным вузам накладывает свой отпечаток, как и в предыдущем случае.
«Заказы делаются долго, сесть практически невозможно. Все места заняли тетки с ноутбуками, заказав один кофе еще с утра», — описывает атмосферу заведения Александра Чайкофская.
Кроме того, часть посетителей отмечает, что в рафах слишком много сахара, а часто звучащая в кофейне рэп-музыка не располагает к посещению.
И вновь возвращаемся на правый берег, на Красный проспект, главную городскую магистраль. Оценили это кафе почти 500 пользователей Яндекса. Здесь можно продегустировать авторский кофе, различные варианты рафов, стоимость чашки капучино начинается от 130 рублей. На завтрак подают каши, яичницу и круасаны, в основном меню представлены различные виды сэндвичей и вафель с начинкой. Кроме того, в продаже есть кофейные зерна разных сортов и степеней обжарки.
«Лучший эспрессо в моей жизни! Атмосферная обстановка, кофейня теплая и уютная, можно присесть за барной стойкой, там очень вкусные кофейные ароматы и можно увидеть, как готовится твой кофе. Мужу капучино тоже понравился. Еще брали молочные коктейли — кофейный просто бомба!», — не может сдержать эмоций Юлия К.
В качестве негативных моментов посетители отмечают скудное меню, громкую музыку и жалуются на неуютную атмосферу.
«Кофейня не очень удобная. Столы такие, что ноутбук даже не влезает. Все сидят друг к другу плечом к плечу», — констатирует пользователь с ником SmartWord.
Ранее мы рассказывали о том, сколько чашек латте и капучино можно купить на среднюю зарплату в Новосибирске.