Топ-5 кофеен Новосибирска: горожане назвали места со вкусным кофе

По данным сервиса Яндекс.Карты в Новосибирске работают 354 кофейни. Но высокие оценки и хвалебные отзывы заслуживает только небольшая часть из них. На основе мнений посетителей разбираемся, куда стоит зайти на чашечку капучино, а какие заведения лучше обойти стороной. Безусловно этот рейтинг носит субъективный характер и не претендует на абсолютную истину. Мы рассматриваем кофейни с оценкой пользователей Яндекс.Карт не ниже 4,9 балла по пятибалльной шкале. А внутри рейтинга заведения ранжированы по количеству людей, поставивших оценки и по числу положительных отзывов.