atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Новосибирские рестораны имеют хорошую выручку

Где вкусно и дорого поесть сибиряку — в Новосибирске составили Топ-5 ресторанов

21 декабря 2023, 07:49
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Новосибирские рестораны имеют хорошую выручку

В Новосибирске составили Топ-5 ресторанов с высокой прибылью

В Новосибирске составили рейтинг ресторанов с хорошей кухней и относительно дорогими ценами. При этом заведения общепита имеют хорошую выручку. Исследование было проведено специалистами Tripadvisor.ru.

На пятом месте находится ресторан «РЮМКИBAR» на Народной, 1. За пять лет выручка заведения возросла с 3, 6 до 55 миллионов рублей. Новосибирцы могут откушать и продегустировать алкоголь в пределах тысячи рублей.

На четвертом месте находится сеть «Т.Б.К. Лонж», в которую входят различные рестораны и кафе («Чашка Кофе» и BEERMAN). Одним из вип-гостей был нынешний зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Выручка заведения составила 41 миллион рублей. Средний чек — 4,5 тысячи рублей.

Кому принадлежат самые шикарные рестораны Новосибирска: фамилии владельцев
Узнать подробнее

На третьем месте находится ресторан La Maison на Советской, 25. Заведение работает в формате банкетного зала, имеется кондитерская и кухня на вынос. Находится ресторан в здании старинного особняка, принадлежащего купцу Захарию Крюкову. Выручка составила 121 млн рублей. Средний чек — 2,5 тысячи рублей.

Второе место занял Puppen Haus на Чаплыгина, 65/1. Ресторан работает с 2011 года. Выручка составила 102 миллиона рублей. Средний чек — 2 500 рублей.

Лидером рейтинга стал ресторан «Гудман стейк-хаус» на Советской, 5. Прибыль составила 173 миллиона рублей. Средний чек — 3 500 рублей.

Сергея Лазарева не пустили в новосибирский ресторан «Сыроварня»
Узнать подробнее
Читайте также:
Встретить Новый год и не разориться: как сэкономить на празднике 2023-2024
#Экономика#Общество#Новосибирск#Рейтинг#Рестораны#Александр Ляхов
Подпишитесь
«Я бы ни за что не купил»: правду о проблемах апартаментов рассказал Александр Бойко
Вчера, 04:11
Названы цены выступления Лепса, Шамана и Бузовой на корпоративах в Новосибирске
Сегодня, 02:26
Депутаты горсовета лишили академика Асеева звания «Почетный житель Новосибирска»
Сегодня, 06:01
Голоса дорисовывают: жесткий спор депутатов о фальсификации на выборах в Новосибирске
Сегодня, 05:08
Вице-мэр Анна Терешкова рассказала, хочет ли она стать мэром Новосибирска
Сегодня, 02:42
Новосибирская область рассчитывает привлечь тысячи строителей из Северной Кореи
Сегодня, 04:39