Где вкусно и дорого поесть сибиряку — в Новосибирске составили Топ-5 ресторанов

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
На пятом месте находится ресторан «РЮМКИBAR» на Народной, 1. За пять лет выручка заведения возросла с 3, 6 до 55 миллионов рублей. Новосибирцы могут откушать и продегустировать алкоголь в пределах тысячи рублей.
На четвертом месте находится сеть «Т.Б.К. Лонж», в которую входят различные рестораны и кафе («Чашка Кофе» и BEERMAN). Одним из вип-гостей был нынешний зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Выручка заведения составила 41 миллион рублей. Средний чек — 4,5 тысячи рублей.
На третьем месте находится ресторан La Maison на Советской, 25. Заведение работает в формате банкетного зала, имеется кондитерская и кухня на вынос. Находится ресторан в здании старинного особняка, принадлежащего купцу Захарию Крюкову. Выручка составила 121 млн рублей. Средний чек — 2,5 тысячи рублей.
Второе место занял Puppen Haus на Чаплыгина, 65/1. Ресторан работает с 2011 года. Выручка составила 102 миллиона рублей. Средний чек — 2 500 рублей.
Лидером рейтинга стал ресторан «Гудман стейк-хаус» на Советской, 5. Прибыль составила 173 миллиона рублей. Средний чек — 3 500 рублей.