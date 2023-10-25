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Posted 25 октября, 01:19

Published 25 октября, 01:19

Modified 25 октября, 01:21

Updated 25 октября, 01:21

Певца не пустили в ресторан

Сергея Лазарева не пустили в новосибирский ресторан «Сыроварня»

25 октября 2023, 01:19
Фото: Сергей Лазарев/ соцсети
Певца не пустили в ресторан
В Новосибирске певец Сергей Лазарев попал в неприятность. Приехав в город с гастролями, он не смог попасть в ресторан «Сыроварня», который является его любимым заведением. Об этом артист рассказал на своих страницах в социальных сетях.

По словам Лазарева, каждый раз, когда он приезжает в Новосибирск, он посещает этот ресторан. Однако на этот раз ему отказали в посещении из-за того, что внутри не было свободных мест. После того как певец выразил свое негодование и заявил о своем намерении уйти, официантки спокойно ответили, что он имеет полное право это сделать.

Недовольный произошедшим, Лазарев опубликовал видео, в котором он выразил свое мнение об обслуживании в «Сыроварне». Вскоре после этого один из совладельцев ресторана позвонил ему, извинился и пригласил певца посетить заведение снова. Лазарев решил дать месту второй шанс.

В своем следующем видео из VIP-зала «Сыроварни» певец заявил, что конфликт был урегулирован и что еда в этом ресторане остается вкусной и не имеет никакого отношения к произошедшему.

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#Общество#Новосибирск#Критика#Артист#Эмилия Губарева#Ресторан#Певец
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