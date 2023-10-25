Сергея Лазарева не пустили в новосибирский ресторан «Сыроварня»

По словам Лазарева, каждый раз, когда он приезжает в Новосибирск, он посещает этот ресторан. Однако на этот раз ему отказали в посещении из-за того, что внутри не было свободных мест. После того как певец выразил свое негодование и заявил о своем намерении уйти, официантки спокойно ответили, что он имеет полное право это сделать.