Сергея Лазарева не пустили в новосибирский ресторан «Сыроварня»

Posted 25 октября, 01:19
Published 25 октября, 01:19
Modified 25 октября, 01:21
Updated 25 октября, 01:21
По словам Лазарева, каждый раз, когда он приезжает в Новосибирск, он посещает этот ресторан. Однако на этот раз ему отказали в посещении из-за того, что внутри не было свободных мест. После того как певец выразил свое негодование и заявил о своем намерении уйти, официантки спокойно ответили, что он имеет полное право это сделать.
Недовольный произошедшим, Лазарев опубликовал видео, в котором он выразил свое мнение об обслуживании в «Сыроварне». Вскоре после этого один из совладельцев ресторана позвонил ему, извинился и пригласил певца посетить заведение снова. Лазарев решил дать месту второй шанс.
В своем следующем видео из VIP-зала «Сыроварни» певец заявил, что конфликт был урегулирован и что еда в этом ресторане остается вкусной и не имеет никакого отношения к произошедшему.