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Posted 24 октября, 04:12

Published 24 октября, 04:12

Modified 24 октября, 09:09

Updated 24 октября, 09:09

Сергей Лазарев раскритиковал известный новосибирский ресторан

«Оставляет желать лучшего»: Сергей Лазарев раскритиковал новосибирскую кухню

24 октября 2023, 04:12
Фото: Сергей Лазарев/соцсети

Сергей Лазарев раскритиковал известный новосибирский ресторан

Сергей Лазарев раскритиковал новосибирский ресторан «Сыроварня» из-за обслуживания, отмечая контраст с красноярскими заведениями.

Певец Сергей Лазарев высказал свое недовольство в адрес ресторана «Сыроварня» в Новосибирске. Он записал свое мнение на видео и опубликовал на своих личных страницах в социальных сетях.

В своем отзыве певец выразил недовольство обслуживанием в данном ресторане. Он также сравнил его с другим рестораном в Красноярске.

«Какой контраст: Красноярск — прекрасные рестораны с отличным сервисом и встречами. А вот новосибирская „Сыроварня“, которую я посещал уже много раз, оставляет желать лучшего. Поэтому мы решили покинуть „Сыроварню“ и пообедать в другом месте», — сказал артист.

Сергей Лазарев приехал в Новосибирск с новым шоу «Я не боюсь». Он даст два концерта в ДК железнодорожников: первый состоялся 23 октября, второй запланирован на 24 октября.

#Общество#Видео#Новосибирск#Критика#Концерт#Эмилия Губарева#Ресторан
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