«Оставляет желать лучшего»: Сергей Лазарев раскритиковал новосибирскую кухню

Posted 24 октября, 04:12
Published 24 октября, 04:12
Modified 24 октября, 09:09
Updated 24 октября, 09:09
Певец Сергей Лазарев высказал свое недовольство в адрес ресторана «Сыроварня» в Новосибирске. Он записал свое мнение на видео и опубликовал на своих личных страницах в социальных сетях.
В своем отзыве певец выразил недовольство обслуживанием в данном ресторане. Он также сравнил его с другим рестораном в Красноярске.
«Какой контраст: Красноярск — прекрасные рестораны с отличным сервисом и встречами. А вот новосибирская „Сыроварня“, которую я посещал уже много раз, оставляет желать лучшего. Поэтому мы решили покинуть „Сыроварню“ и пообедать в другом месте», — сказал артист.
Сергей Лазарев приехал в Новосибирск с новым шоу «Я не боюсь». Он даст два концерта в ДК железнодорожников: первый состоялся 23 октября, второй запланирован на 24 октября.