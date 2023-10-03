Серость, пыль и скука: travel-блогер раскритиковал Новосибирск

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Алексей Куклев — путешественник, в своих видео он рассказывает о самых разных городах России. В последнем ролике он показал зрителям Новосибирск — так, как видит его он сам. Здесь он пробыл всего пять дней, и за этот непродолжительный срок успел побывать в основных туристических местах и поговорить с местными жителями.
Сначала Куклев расспросил новосибирцев, почему люди едут сюда. Ответы были не такими разнообразными, основные: развитая культура, продвинутый фуд-турист и обучение в вузе. Также сам блогер отметил, что в Новосибирск стоит ехать ученым, ведь именно здесь находится Академгородок с высокой концентрацией «мозгов». Кстати, его Куклев назвал «сибирской Силиконовой долиной».
Первым делом путешественник посетил площадь Ленина и рассказал об Оперном театре, а также о Тихом центре и 100-квартирном доме. Следующей локацией стал Центральный парк, который блогеру не понравился.
«От парка в центре города ожидаешь чего-то большего. Современности, что ли. Современного благоустройства. Это просто зеленый участок с аттракционами», — заявил Алексей Куклев.
Почти то же самое он сказал о Нарымском сквере. Эту зеленую зону он воспринял больше как участок, через который можно срезать путь, нежели как место, в которое захочется намерено прийти для прогулок.
Больше положительных эмоций вызвал Заельцовский парк. В нем, по мнению путешественника, есть все: и много растительности, и современное благоустройство.
После посещения центра Алексей Куклев отправился в Академгородок. В первую очередь — на Обское море (там он искупался голышом). Первым делом в глаза ютубера бросились горы мусора, расположившиеся на самом входе в пляж. Однако само море, леса, и ботсад, который он посетил после, его приятно удивили.
Михайловская набережная блогеру также показалась недостаточно интересной. Когда он пришел на нее в будний день, ни один из ларьков, расположенных вдоль Оби, не работал. Однако в выходные набережная воспроизвела большее впечатление.
Алексей Куклев пешком прошелся по Бугринскому мосту, заглянул в рощу. И вид из нее на город оценил «на троечку».
«Природа мне больше понравилась. Академгородок привлек больше, чем сам Новосибирск, — подчеркнул Куклев. — В центральной части мне понравился город в плане питания, еды — кофейни, рестораны стильные. С гастрономией здесь все очень хорошо, но в плане красивых мест… На набережной приятно, симпатично, все благоустроено, есть досуг. Но, если взять город в целом, то мне этого не хватило. Возможно, активность нужно специально искать, но вот она сама меня не нашла. Я не понял, где это. Я просто погулял по разным улицам и районам. Будто, что-то должно быть еще, но этого нет».
Также блогер подчеркнул, что город очень серый, и ему очень не хватает широких, ровных тротуаров. Это, кстати, в разговоре с ютубером отмечали и сами новосибирцы.
«Мне лично не хватило хороших тротуаров. Я вот по дороге идут — она вся плюс-минус такая. Ладно, я. Там же люди с коляской идут — это пипец неудобно», — возмутился Куклев.
Также блогер призвал горожан оставить свои отзывы о городе. За несколько дней была написана почти тысяча комментариев. В числе самых «залайканых» мнений в основном негативные.
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