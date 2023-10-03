atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Блогер был в Новосибирске пять дней

Серость, пыль и скука: travel-блогер раскритиковал Новосибирск

3 октября 2023, 06:26
Фото: Алексей Куклев / Алина Гурицкая / Коллаж atas.info
Блогер был в Новосибирске пять дней

Travel-блогер Алексей Куклев раскритиковал Новосибирск

Блогер-путешественник Алексей Куклев опубликовал на своем канале видеоролик о Новосибирске. Он прогулялся по ключевым локациям города и высказал свое мнение о «столице» Сибири. Автор отметил, что в Новосибирске есть интересные места, но их не так много, как должно быть в третьем городе страны.

Алексей Куклев — путешественник, в своих видео он рассказывает о самых разных городах России. В последнем ролике он показал зрителям Новосибирск — так, как видит его он сам. Здесь он пробыл всего пять дней, и за этот непродолжительный срок успел побывать в основных туристических местах и поговорить с местными жителями.

Сначала Куклев расспросил новосибирцев, почему люди едут сюда. Ответы были не такими разнообразными, основные: развитая культура, продвинутый фуд-турист и обучение в вузе. Также сам блогер отметил, что в Новосибирск стоит ехать ученым, ведь именно здесь находится Академгородок с высокой концентрацией «мозгов». Кстати, его Куклев назвал «сибирской Силиконовой долиной».

Первым делом путешественник посетил площадь Ленина и рассказал об Оперном театре, а также о Тихом центре и 100-квартирном доме. Следующей локацией стал Центральный парк, который блогеру не понравился.

«От парка в центре города ожидаешь чего-то большего. Современности, что ли. Современного благоустройства. Это просто зеленый участок с аттракционами», — заявил Алексей Куклев.

Почти то же самое он сказал о Нарымском сквере. Эту зеленую зону он воспринял больше как участок, через который можно срезать путь, нежели как место, в которое захочется намерено прийти для прогулок.

Больше положительных эмоций вызвал Заельцовский парк. В нем, по мнению путешественника, есть все: и много растительности, и современное благоустройство.

После посещения центра Алексей Куклев отправился в Академгородок. В первую очередь — на Обское море (там он искупался голышом). Первым делом в глаза ютубера бросились горы мусора, расположившиеся на самом входе в пляж. Однако само море, леса, и ботсад, который он посетил после, его приятно удивили.

Михайловская набережная блогеру также показалась недостаточно интересной. Когда он пришел на нее в будний день, ни один из ларьков, расположенных вдоль Оби, не работал. Однако в выходные набережная воспроизвела большее впечатление.

Алексей Куклев пешком прошелся по Бугринскому мосту, заглянул в рощу. И вид из нее на город оценил «на троечку».

«Природа мне больше понравилась. Академгородок привлек больше, чем сам Новосибирск, — подчеркнул Куклев. — В центральной части мне понравился город в плане питания, еды — кофейни, рестораны стильные. С гастрономией здесь все очень хорошо, но в плане красивых мест… На набережной приятно, симпатично, все благоустроено, есть досуг. Но, если взять город в целом, то мне этого не хватило. Возможно, активность нужно специально искать, но вот она сама меня не нашла. Я не понял, где это. Я просто погулял по разным улицам и районам. Будто, что-то должно быть еще, но этого нет».

Также блогер подчеркнул, что город очень серый, и ему очень не хватает широких, ровных тротуаров. Это, кстати, в разговоре с ютубером отмечали и сами новосибирцы.

«Мне лично не хватило хороших тротуаров. Я вот по дороге идут — она вся плюс-минус такая. Ладно, я. Там же люди с коляской идут — это пипец неудобно», — возмутился Куклев.

Также блогер призвал горожан оставить свои отзывы о городе. За несколько дней была написана почти тысяча комментариев. В числе самых «залайканых» мнений в основном негативные.

  • «За грязь, и ямы на дорогах большое спасибо мэру и губернатору».
  • «Мусор — это у нас в Новосибирске последнее время больная тема. То банкротства мусоровывозящих компаний, то дележка территорий управляющими компаниями. Примерно тоже самое с уборкой снега зимой».
  • «Живу здесь 40 лет, и так не смогла полюбить этот город. Если к холодному климату, еще как-то можно привыкнуть, то в остальном город только деградирует с каждым годом. Все, что здесь отрицательное написали про него — правда: безобразная точечная застройка; плохие дороги; разбитые, как после бомбежки, тротуары; ужасный общественный транспорт, старый и ржавый, в час пик постоянно переполненный; метро маленькое, и новые станции не строятся. Парков, особенно в пешей доступности, очень мало, много зелени ежегодно вырубается под точечную застройку. Весной это огромные неубирающиеся серые кучи снега на обочинах, оттаявший мусор вперемешку с собачьими фекалиями, гололед и лужи, а после схода снега — жуткая пылища вплоть до июня пока зелень не нарастет».
  • «Живу в Новосибирске с рождения. Круто, что ты показываешь красивую оболочку города, но это 10% города. К сожалению, остальная часть Новосибирска — это места, где ты не хочешь находится, либо из-за персонажей, либо из-за пустой архитектуры. Отдельный пункт про дороги, это ад на земле если ты водитель, особенно зимой».
  • «Приехать посмотреть и жить — это разное… Посетить центр, и, вроде бы, не плохой город… Жить — вечно в пробках по убитым дорогам, дышать пылью, стоять в очередях в детсады, поликлиники, терпеть переполненность школ и никакой общественный транспорт. С каждым годом все хуже… Пара красивых видов не затмят все косяки города».

А что вы думаете о городе? С какими проблемами вы сталкиваетесь? Можете присылать свои комментарии, истории и просьбы в наш telegram-канал.

Дизайнер Артемий Лебедев вновь раскритиковал Новосибирск и оценил Красноярск
Узнать подробнее
Читайте также:
Дизайнер Лебедев случайно похоронил бывшего мэра Новосибирска ГородецкогоГубернатор Травников раскритиковал Новосибирск за состояние дорог и тротуаровПыль в Новосибирске раскритиковал лидер рок-группы «Чайф» Шахрин
#Общество#Транспорт#Новосибирск#Парк#Мэрия#Путешествие#Блогер#Критика#Михайловская набережная#Алина Гурицкая
Подпишитесь
Вернуться в зону СВО намерен комбат «Веги» из Новосибирска Андрей Панферов
Сегодня, 02:13
Ямы и голые провода: как выглядит незавершённый, но открытый Первомайский сквер
Вчера, 09:37
Сирены завоют по всей Новосибирской области 4 октября — что нужно делать
Сегодня, 03:45
На карантин массово закрывают детсады и школы в Новосибирске
Вчера, 03:35
Сколько бензина есть в наличии: грозит ли дефицит топлива Новосибирску
Вчера, 04:08