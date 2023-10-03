Серость, пыль и скука: travel-блогер раскритиковал Новосибирск

Алексей Куклев — путешественник, в своих видео он рассказывает о самых разных городах России. В последнем ролике он показал зрителям Новосибирск — так, как видит его он сам. Здесь он пробыл всего пять дней, и за этот непродолжительный срок успел побывать в основных туристических местах и поговорить с местными жителями.