Пыль в Новосибирске раскритиковал лидер рок-группы «Чайф» Шахрин

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Published Сегодня, 01:42
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Певец Владимир Шахрин посетил Новосибирск и посмотрел главные достопримечательности. Музыкант прошелся по Красному проспекту — главной улице города и другим примыкающим улицам. Он похвалил архитектуру и благоустройство Новосибирска, а вот среди минусов выделил пыль.
«Не самое подходящее время для презентации города. Пыльно и серо. Осенью гораздо интереснее», — объяснил Шахрин.
Рок-музыкант оценил Первомайский сквер, в котором пожертвовал играющему на гитаре музыканту 500 рублей. Также Шахрину понравился НОВАТ, Краеведческий музей и 100-летние дома с незастекленными балконами.
Напомним, что ранее в Новосибирск приезжал Филипп Киркоров, который тоже прогулялся по городу и даже посетил могилу автора песни «Позови меня с собой» Татьяны Снежиной».