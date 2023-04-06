Пыль в Новосибирске раскритиковал лидер рок-группы «Чайф» Шахрин

Советский и российский рок-музыкант, а также лидер рок-группы «Чайф» прогулялся по Новосибирску и назвал минусы города, о чем стало известно на ВК-странице музыкального коллектива в соцсети.

Певец Владимир Шахрин посетил Новосибирск и посмотрел главные достопримечательности. Музыкант прошелся по Красному проспекту — главной улице города и другим примыкающим улицам. Он похвалил архитектуру и благоустройство Новосибирска, а вот среди минусов выделил пыль. «Не самое подходящее время для презентации города. Пыльно и серо. Осенью гораздо интереснее», — объяснил Шахрин. Рок-музыкант оценил Первомайский сквер, в котором пожертвовал играющему на гитаре музыканту 500 рублей. Также Шахрину понравился НОВАТ, Краеведческий музей и 100-летние дома с незастекленными балконами. Напомним, что ранее в Новосибирск приезжал Филипп Киркоров, который тоже прогулялся по городу и даже посетил могилу автора песни «Позови меня с собой» Татьяны Снежиной». Киркоров принес цветы на могилу композитора Татьяны Снежиной в Новосибирске Узнать подробнее «Сплин» не приедет на «Ветер Сибири»: с организаторами провели убедительную беседу Узнать подробнее