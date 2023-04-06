Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
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На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Филипп Киркоров рассказал, что накануне своего выступления прогулялся по Новосибирску.
Он побывал на Красном проспекте, Михайловской набережной и даже поужинал в местном гастробаре. Также звезда эстрады сходил в кинотеатр «Победа» на фильм «Elvis».
Киркоров отметил, что хотел побывать на могиле автора хита «Позови меня с собой» Татьяны Снежиной. Она похоронена в Новосибирске. Женщина трагически погибла перед свадьбой.
Поп-артист принес большой букет белых хризантем и оставил их на могиле композитора, похороненной на Заельцовском кладбище. Добавим, что ранее концерт Киркорова требовали отменить православные активисты. Смотрите, как прошел пикет.
Напомним, что ранее новосибирцы были шокированы новым образом Филиппа Киркорова. Они назвали его «тощим» и «опухшим».