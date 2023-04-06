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Киркоров принес цветы на могилу композитора Татьяны Снежиной в Новосибирске

6 апреля 2023, 01:29
Фото: ВК/Филипп Киркоров
Звезда посетил могилу автора легендарной песни

В Новосибирске Филипп Киркоров принес цветы на могилу Татьяны Снежиной

Скандальный концерт Филиппа Киркорова состоялся 5 апреля в Новосибирске. Во время визита в столицу Сибири, певец посетил несколько мест, в том числе могилу композитора Татьяны Снежиной.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Филипп Киркоров рассказал, что накануне своего выступления прогулялся по Новосибирску.

Он побывал на Красном проспекте, Михайловской набережной и даже поужинал в местном гастробаре. Также звезда эстрады сходил в кинотеатр «Победа» на фильм «Elvis».

Киркоров отметил, что хотел побывать на могиле автора хита «Позови меня с собой» Татьяны Снежиной. Она похоронена в Новосибирске. Женщина трагически погибла перед свадьбой.

Поп-артист принес большой букет белых хризантем и оставил их на могиле композитора, похороненной на Заельцовском кладбище. Добавим, что ранее концерт Киркорова требовали отменить православные активисты. Смотрите, как прошел пикет. 

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Напомним, что ранее новосибирцы были шокированы новым образом Филиппа Киркорова. Они назвали его «тощим» и «опухшим».

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#Эмилия Губарева#Филипп Киркоров#Концерт#Культура#Общество#Город#Новосибирск#Скандальный концерт Киркорова в Новосибирске
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