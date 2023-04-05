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«Тощий, опухший»: Филипп Киркоров напугал фанатов из Новосибирска внешним видом

5 апреля 2023, 04:57
Фото: Филипп Киркоров страница в ВК

Новосибирцы шокированы новым образом Филиппа Киркорова

Жителей Новосибирска поверг в шок новый образ Филиппа Киркорова. Настоящая буря разразилась в комментариях в соцсети «ВКонтакте» под клипом артиста, где он стоит у НОВАТа и хвастает нарядом.

Король эстрады на днях прилетел с концертом в Новосибирск и первым делом погулял возле оперного театра. Для своих фанатов Киркоров с места записал видео. На кадрах он стоит возле дорогостоящей иномарки в рокерской куртке, ботинках с шипами и берете.

«На стиле в Новосибирске! На стиле!», - сказал в ролике артист.

Но не все поклонники оценили по достоинству его эпатажный гардероб. Многие обратили внимание на внешний вид артиста и забеспокоились о его здоровье.

«Филипп, что с вами? Вы так сильно похудели»; «Какой худой и седой стал, очень начал походить на своего отца Бедроса»; «Как по мне, этот наряд ему не идет, брюки весят, лицо опухшее»; - комментируют видео Филиппа Киркорова новосибирцы.

Как ранее сообщали СМИ, Киркоров в начале 2023 года сделал пластику лица. Также он убрал лишний вес и подтянул торс с помощью липосакции.

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Напомним, концерт Филиппа Киркорова состоится 5 апреля на «Локомотив-Арене» в Новосибирске. Выступление было под угрозой отмены из-за общественников, которые обвинили певца в оскорблении чувств верующих.

 

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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Певец#Филипп Киркоров#Видео
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