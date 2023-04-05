«Тощий, опухший»: Филипп Киркоров напугал фанатов из Новосибирска внешним видом

«Филипп, что с вами? Вы так сильно похудели»; «Какой худой и седой стал, очень начал походить на своего отца Бедроса»; «Как по мне, этот наряд ему не идет, брюки весят, лицо опухшее»; - комментируют видео Филиппа Киркорова новосибирцы.