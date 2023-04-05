«Тощий, опухший»: Филипп Киркоров напугал фанатов из Новосибирска внешним видом

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Король эстрады на днях прилетел с концертом в Новосибирск и первым делом погулял возле оперного театра. Для своих фанатов Киркоров с места записал видео. На кадрах он стоит возле дорогостоящей иномарки в рокерской куртке, ботинках с шипами и берете.
«На стиле в Новосибирске! На стиле!», - сказал в ролике артист.
Но не все поклонники оценили по достоинству его эпатажный гардероб. Многие обратили внимание на внешний вид артиста и забеспокоились о его здоровье.
«Филипп, что с вами? Вы так сильно похудели»; «Какой худой и седой стал, очень начал походить на своего отца Бедроса»; «Как по мне, этот наряд ему не идет, брюки весят, лицо опухшее»; - комментируют видео Филиппа Киркорова новосибирцы.
Как ранее сообщали СМИ, Киркоров в начале 2023 года сделал пластику лица. Также он убрал лишний вес и подтянул торс с помощью липосакции.
Напомним, концерт Филиппа Киркорова состоится 5 апреля на «Локомотив-Арене» в Новосибирске. Выступление было под угрозой отмены из-за общественников, которые обвинили певца в оскорблении чувств верующих.