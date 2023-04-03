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Published Сегодня, 02:42

Modified Сегодня, 02:49

Updated Сегодня, 02:49

Пикет в Новосибирске против концерта Киркорова: все подробности

3 апреля 2023, 02:42
Фото: atas.info
Киркоров приедет в Новосибирск 5 апреля

Новосибирцы 3 апреля выйдут на пикет против концерта звезды шоу-бизнеса Киркорова

В понедельник, 3 апреля новосибирцы выйдут на пикет против выступления Филиппа Киркорова, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих.

По данным Новосибирского координационного совета в защиту традиционных ценностей (НКС), пикет пройдёт в сквере возле театра «Глобус‎» с 12:30 до 14:00. Сам же концерт запланирован на 5 апреля в «Локомотив-арене»‎.

Ранее православные активисты просили губернатора Андрея Травникова запретить поп-артисту выступать в Новосибирске. Связано это со скандальным концертом в Кремле, где Киркоров встал на крест во время исполнении песни «Мария Магдалена». Тогда общественники посчитали такой перформанс оскорблением чувств верующих.

А вот по словам директора артиста, ему непонятны требования активистов, так как Киркоров «абсолютно верующий человек», а требования его отменить и вовсе — «безбожество».

При этом желающих пойти на концерт звезды много. Например, зрители уже раскупили все VIP-билеты – их не смутила даже приличная цена в 7 тысяч рублей.

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#Концерт#Отмена концерта#Православные активисты#Пикет#Общество#Культура#Новосибирск#Эмилия Губарева
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