Posted Сегодня, 02:42
Published Сегодня, 02:42
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Updated Сегодня, 02:49
По данным Новосибирского координационного совета в защиту традиционных ценностей (НКС), пикет пройдёт в сквере возле театра «Глобус» с 12:30 до 14:00. Сам же концерт запланирован на 5 апреля в «Локомотив-арене».
Ранее православные активисты просили губернатора Андрея Травникова запретить поп-артисту выступать в Новосибирске. Связано это со скандальным концертом в Кремле, где Киркоров встал на крест во время исполнении песни «Мария Магдалена». Тогда общественники посчитали такой перформанс оскорблением чувств верующих.
А вот по словам директора артиста, ему непонятны требования активистов, так как Киркоров «абсолютно верующий человек», а требования его отменить и вовсе — «безбожество».
При этом желающих пойти на концерт звезды много. Например, зрители уже раскупили все VIP-билеты – их не смутила даже приличная цена в 7 тысяч рублей.