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Published Сегодня, 09:04

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Концерт Киркорова не отменят в Новосибирске после возмущений православных активистов

7 марта 2023, 09:04
Фото: Okras, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, через Викисклад
Киркоров принес извинения за элемент шоу
Оснований для отмены концерта Филиппа Киркорова в Новосибирске власти не нашли. Выступление пройдет 5 апреля.

Православные активисты ранее требовали отменить концерт знаменитости Филиппа Киркорова. Причиной стал номер, который певец исполнил весной 2022 года. Во время выступления он станцевал на кресте, исполняя песню «Мария Магдалена».

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После громкого скандала, власти все же не нашли причин, чтобы отменить концерт в Новосибирске. По словам министра физической культуры и спорта региона Сергея Ахапова, концерт должен состояться на площадке «Локомотив-Арена» и это не организатор мероприятия.

«В связи с надлежащим исполнением договора со стороны организатора мероприятия отсутствуют основания для расторжения договора оказания услуг и полномочия по отмене концерта», — сказал министр в беседе с ТАСС.

Примечательно, но в само учреждение («Локомотив-Арена») даже не поступало жалоб по вопросу отмены шоу. Кроме того, ранее артист приносил публичные извинения за своей танец, а сам номер исключен из концертной программы.

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#Эмилия Губарева#Филипп Киркоров#Православные активисты#Концерт#Локомотив — Арена#Общество#Город#Новосибирск
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