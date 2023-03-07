Концерт Киркорова не отменят в Новосибирске после возмущений православных активистов

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Православные активисты ранее требовали отменить концерт знаменитости Филиппа Киркорова. Причиной стал номер, который певец исполнил весной 2022 года. Во время выступления он станцевал на кресте, исполняя песню «Мария Магдалена».
После громкого скандала, власти все же не нашли причин, чтобы отменить концерт в Новосибирске. По словам министра физической культуры и спорта региона Сергея Ахапова, концерт должен состояться на площадке «Локомотив-Арена» и это не организатор мероприятия.
«В связи с надлежащим исполнением договора со стороны организатора мероприятия отсутствуют основания для расторжения договора оказания услуг и полномочия по отмене концерта», — сказал министр в беседе с ТАСС.
Примечательно, но в само учреждение («Локомотив-Арена») даже не поступало жалоб по вопросу отмены шоу. Кроме того, ранее артист приносил публичные извинения за своей танец, а сам номер исключен из концертной программы.