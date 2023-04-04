Выступление Киркорова состоится в спорткомплексе «Локомотив-Арена» 5 апреля. Звезда рассказал своему другу Даве (запись разговора опубликована на официальной ВК-странице Филиппа Киркорова), что планирует посетить в Новосибирске могилу поэтессы Татьяны Снежиной, автора песни «Позови меня с собой». Вот только других идей «где потусить» у артиста больше нет.