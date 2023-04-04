Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Выступление Киркорова состоится в спорткомплексе «Локомотив-Арена» 5 апреля. Звезда рассказал своему другу Даве (запись разговора опубликована на официальной ВК-странице Филиппа Киркорова), что планирует посетить в Новосибирске могилу поэтессы Татьяны Снежиной, автора песни «Позови меня с собой». Вот только других идей «где потусить» у артиста больше нет.
Дава признался, что в родном городе он не тусил уже 6 лет. Однако все же посоветовал Киркорову пройтись по Красному проспекту, Михайловской набережной, посетить кинотеатр «Победа» и театр НОВАТ.
Также звезда эстрады приметил красоту Новосибирска, назвав его чистым. Из окон отеля певца виден Оперный театр, а еще он успел посмотреть фильм «Элвис» в пустом зале кинотеатра «Победа». Со сцены Киркоров пообещал передать привет от Давы.
Напомним, что ранее православные активисты устроили пикет с требование отменить концерт Филиппа Киркорова в Новосибирске. Причиной тому стал танец на кресте в Кремле под песню «Мария Магдалена».