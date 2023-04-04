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«А где потусить?»: Киркоров спросил у Давы, куда сходить в Новосибирске

4 апреля 2023, 06:04
Фото: Okras, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, через Викисклад
Киркоров уже успел пройтись по улицам Новосибирска

Киркоров назвал ТОП мест для посещения перед концертом в Новосибирске

Уже завтра, 5 апреля в Новосибирске состоится большой концерт поп-артиста Филиппа Киркорова. В свободное время звезда шоу-бизнеса решил прогуляться по городским улицам, за советом он обратился к другу из Новосибирска рэперу Даве.

Выступление Киркорова состоится в спорткомплексе «Локомотив-Арена» 5 апреля. Звезда рассказал своему другу Даве (запись разговора опубликована на официальной ВК-странице Филиппа Киркорова), что планирует посетить в Новосибирске могилу поэтессы Татьяны Снежиной, автора песни «Позови меня с собой». Вот только других идей «где потусить» у артиста больше нет.

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Дава признался, что в родном городе он не тусил уже 6 лет. Однако все же посоветовал Киркорову пройтись по Красному проспекту, Михайловской набережной, посетить кинотеатр «Победа» и театр НОВАТ.

Также звезда эстрады приметил красоту Новосибирска, назвав его чистым. Из окон отеля певца виден Оперный театр, а еще он успел посмотреть фильм «Элвис» в пустом зале кинотеатра «Победа». Со сцены Киркоров пообещал передать привет от Давы.

Напомним, что ранее православные активисты устроили пикет с требование отменить концерт Филиппа Киркорова в Новосибирске. Причиной тому стал танец на кресте в Кремле под песню «Мария Магдалена».

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#Эмилия Губарева#Филипп Киркоров#Концерт#Отмена концерта#Общество#Культура#Новосибирск
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