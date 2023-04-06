До этого Киркоров дал СМИ множество инфоповодов, например, после прогулки в Новосибирске и разговора с рэпером Давой. Певец прогулялся по столице Сибири и шокировал всех жителей своим новым образом. Артист делал пластику, изменил прическу и как всегда эпатажно оделся. Звезду назвали «тощим» и опухшим» после видео, где он позировал у отеля перед НОВАТом.