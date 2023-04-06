Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
Modified Сегодня, 03:01
Updated Сегодня, 03:01
Весь март общественники требовали отменить концерт поп-артиста и даже провели 3 апреля пикет, с целью не допустить выступление звезды. Однако концерт все же состоялся.
До этого Киркоров дал СМИ множество инфоповодов, например, после прогулки в Новосибирске и разговора с рэпером Давой. Певец прогулялся по столице Сибири и шокировал всех жителей своим новым образом. Артист делал пластику, изменил прическу и как всегда эпатажно оделся. Звезду назвали «тощим» и опухшим» после видео, где он позировал у отеля перед НОВАТом.
После концерта Киркоров произвел настоящий фурор в комментариях, только наоборот. Новосибирцы раскритиковали появление знаменитости на сцене, но больше всего им не давал покоя образ артиста. Мы собрали самые интересные комментарии из соцсетей, вот, что говорят горожане:
«Блин в 90е еще б посмотрела , а щас.... Татуаж, куча пластики ну прям фу....»;
«Чё то мало похож на Филиппа»;
«Это что за одуванчик?»;
«это его двойник»;
«Чо это на голове у него? Я бы пошла на концерт, если бы мне заплатили за это. И буфет бесплатно»;
«Народ реально отдавал деньги за фальшивого Киркорова?))»;
«у него вся черепушка светится через жиденькие волосы - это так забавно»;
«Что там хоть человек 10 набралось?»;
«Смешно, явно видно под фанеру поёт, честно жалко кто ещё деньги за это отдал»:
«Дед с дурки сбежал»;
«Это не Киркоров это двойник из Румынии))»;
«Фильм,,Брат 2,,Цитата :Неее мне Киркоров не нравится слащавый он какой-то!!"В точку сказал!!!Нормальным мужчинам он и не нравился.Женщины ещё любили его песни,по той причине что более слушать не кого было Сейчас много певцов с красивыми голосами с нормальной ориентацией и по крестам не топчаться !!!»;
«зал был полный! Свободных мест нет. Минималка в цене 2000р и это в самом дальнем углу! Молодежи (до 30)было прям приличное количество. Концерт был отличный, ни о чем не жалею. не осуждаю других за их вкусы и не воспринимаю критику. каждому свое»;
«больше на позднего Микки Рурка похож»;
«как ни крути, Киркоров талантлив и великий. Хотите вы этого, или нет»;
«Какой он старый»
«Рост певца 203 см во всех оф источниках. Как минимум девушки что на подтанцовке выше него на голову. Внешность и лицо, отдельный момент. Да двойник, явно пытавшийся отработать свои деньги, т. к человек с гораздо иными чертами лица. Телосложение, ну это вообще треш, как так опрометчиво подберать двойника… Это сущий кошмар и утопия. Ни рост, ни телосложение, ни черты лица и скулы, очевидно обман. Мы тут что в Новосибирске, типа деревня, "схаваем" и "магнитофон"???Волосы, да с такой мочалкой Киркоров сроду даже на выходных дома бы не сидел, тут как борода от дешёвого колпака на НГ из фикспрайса… Это не он. А где сам артист?!Его с Петром 1 не даром сравнивали, то что тело длинное и высокий, а этот плюгавый и не более 167см. Это уже всё. Наплевательское отношение к тем кто его помнит и помнит талант»;
«Чудо в перьях)».
Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*