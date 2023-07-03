В понедельник, 3 июля, в ходе оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников привел в пример новосибирским дорожникам Уфу и Санкт-Петербург. По словам главы региона, в части содержания дорог и тротуаров Новосибирск «выглядит не в лучшем свете». Губернатор подчеркнул, что это касается не только областного центра, но и других муниципалитетов в области.