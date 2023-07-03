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Губернатор Травников раскритиковал Новосибирск за состояние дорог и тротуаров

3 июля 2023, 04:25
Фото: 1MI
По словам губернатора, новосибирские дорожники в работе используют отсталые подходы
Глава региона сравнил областной центр с Санкт-Петербургом и Уфой и сообщил, что новосибирские дорожники работают по отсталым методикам

В понедельник, 3 июля, в ходе оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников привел в пример новосибирским дорожникам Уфу и Санкт-Петербург. По словам главы региона, в части содержания дорог и тротуаров Новосибирск «выглядит не в лучшем свете». Губернатор подчеркнул, что это касается не только областного центра, но и других муниципалитетов в области.

«Бросается в глаза низкий уровень содержания, более отсталые подходы к организации работы на наших территориях. Поэтому этой теме я буду уделять пристальное внимание», — заявил Андрей Травников.

По словам Травникова, уже сегодня он намерен посетить одно из дорожно-эксплуатационных управлений Новосибирска, чтобы обсудить с дорожниками системные проблемы в их работе.

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#Дороги#Тротуары#Содержание#Город#Новосибирск
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