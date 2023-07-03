Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
В понедельник, 3 июля, в ходе оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников привел в пример новосибирским дорожникам Уфу и Санкт-Петербург. По словам главы региона, в части содержания дорог и тротуаров Новосибирск «выглядит не в лучшем свете». Губернатор подчеркнул, что это касается не только областного центра, но и других муниципалитетов в области.
«Бросается в глаза низкий уровень содержания, более отсталые подходы к организации работы на наших территориях. Поэтому этой теме я буду уделять пристальное внимание», — заявил Андрей Травников.
По словам Травникова, уже сегодня он намерен посетить одно из дорожно-эксплуатационных управлений Новосибирска, чтобы обсудить с дорожниками системные проблемы в их работе.