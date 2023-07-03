Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В понедельник, 3 июля, в ходе оперативного совещания в региональном правительстве, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о перераспределении полномочий между сотрудниками администрации аппарата главы региона.
Первый заместитель губернатора Юрий Петухов концентрируется на взаимодействии с федеральными органами власти, курирует региональную призывную комиссию и Министерство культуры.
Куратором Министерства цифрового развития и Минспорта назначен Максим Кудрявцев.
Социально-образовательный блок (Минобр, Минздрав и Минтрудсоцразвитие) будет курировать Сергей Нелюбов.
Ирина Мануйлова продолжает курировать научно-инновационное направление.
Роман Теленчинов отвечает за работу министерств строительства и транспорта.
По словам Травникова, подобные изменения «приближают перераспределение функционала внутри правительства Новосибирской области к такому же перераспределению внутри правительства Российской Федерации».
Последние серьезные изменения функционала в аппарате губернатора были произведены в 2020 году. Это было связано с ситуацией, которая сложилась в связи с распространением коронавирусной инфекции.