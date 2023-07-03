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Губернатор Андрей Травников озвучил кадровые изменения в своей администрации

3 июля 2023, 03:43
Фото: nso.ru
Меняются кураторы различных региональных министерств
Губернатор Новосибирской области произвел перераспределение полномочий своих подчиненных. Таким образом, структура администрации главы региона приближена к схеме федерального правительства

В понедельник, 3 июля, в ходе оперативного совещания в региональном правительстве, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о перераспределении полномочий между сотрудниками администрации аппарата главы региона.

Первый заместитель губернатора Юрий Петухов концентрируется на взаимодействии с федеральными органами власти, курирует региональную призывную комиссию и Министерство культуры.

Куратором Министерства цифрового развития и Минспорта назначен Максим Кудрявцев.

Социально-образовательный блок (Минобр, Минздрав и Минтрудсоцразвитие) будет курировать Сергей Нелюбов.

Ирина Мануйлова продолжает курировать научно-инновационное направление.

Роман Теленчинов отвечает за работу министерств строительства и транспорта.

По словам Травникова, подобные изменения «приближают перераспределение функционала внутри правительства Новосибирской области к такому же перераспределению внутри правительства Российской Федерации».

Последние серьезные изменения функционала в аппарате губернатора были произведены в 2020 году. Это было связано с ситуацией, которая сложилась в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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