Губернатор Травников улучшил позиции в рейтинге глав регионов

«Не менее успешно он укоренился в областной элите, став эффективным лоббистом нашего региона на уровне федеральных институтов. Как технократ с перспективным мышлением, он реализует в области последовательную политику. И одновременно адаптирует текущее управление регионом к новым политическим вызовам. Ему помогает работоспособная интегрированная команда. Особых разногласий в ней нет. В настоящее время Андрей Травников занимается её постепенной оптимизацией», — считает Бирюков.