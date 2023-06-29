Губернатор Травников улучшил позиции в рейтинге глав регионов

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
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Updated Сегодня, 08:07
Эксперты отмечают, что на укрепление позиций главы Новосибирской области повлияла встреча с президентом Владимиром Путиным, который поддержал решение Травникова идти на следующий губернаторский срок.
Высокую оценку экспертов заслужили инициативы Андрея Травникова по созданию информационного ресурса персональной ответственности дорожных подрядчиков, по дополнительной помощи аграриям, оказавшимся в сложной ситуации из-за засухи. АПК региона в 2023 получит рекордную сумму господдержки — свыше 5,3 млрд. рублей. В целом Новосибирская область занимает лидирующие позиции по объёму средств, получаемых из федерального бюджета.
Эксперты также отмечают опережающее финансирование — подтверждение доверия Москвы к губернаторской команде: дополнительные 549 млн рублей область получит на строительство кампуса НГУ, 1 млрд рублей — на покупку нового пассажирского транспорта.
Существенное влияние на позиции в губернаторском рейтинге оказывает та работа, которая проводится в связи с СВО. В рамках оказания помощи участникам специальной военной операции Новосибирская область одной из первых организовала проект по организации отдыха и сопровождения бойцов, прибывших в отпуск, запущен проект «Реабилитационный сертификат», в мае начало работать областное отделение Фонда «Защитники Отечества», также губернатор показал личный пример, перечислив свою зарплату на поддержку СВО.
В июне Андрей Травников участвовал в Петербургском экономическом форуме как один из спикеров. Включение в список выступающих свидетельствует о высокой оценке компетенции губернатора. Андрей Травников максимально использовал возможности, предоставленные на Форуме, в результате чего был подписан пакет важных для области соглашений, отмечается в исследовании.
Политолог, профессор Сибирского института управления Сергей Бирюков считает, что в настоящее время преобладает общегосударственная повестка, и губернатор Новосибирской области Андрей Травников в нее успешно встраивается.
«Не менее успешно он укоренился в областной элите, став эффективным лоббистом нашего региона на уровне федеральных институтов. Как технократ с перспективным мышлением, он реализует в области последовательную политику. И одновременно адаптирует текущее управление регионом к новым политическим вызовам. Ему помогает работоспособная интегрированная команда. Особых разногласий в ней нет. В настоящее время Андрей Травников занимается её постепенной оптимизацией», — считает Бирюков.