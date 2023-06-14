Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 04:55
В ходе работы общественного форума «Время требует! Развитие Новосибирска» глава региона Андрей Травников заявил: в мегаполисе все аспекты городского хозяйства можно считать приоритетными. Однако некоторые направления губернатор держит на личном контроле.
«Это развитие дорожной сети, потому что есть много заделов для реализации. Реновация системы общественного транспорта. Причем я под этим понимаю не только обновление подвижного состава, но все: изменение маршрутной сети, внедрение новой системы расчета, новой системы управления финансами», — сказал Андрей Травников.
Губернатор в формате прямого диалога обсудил с участниками форума наиболее актуальные вопросы, касающиеся состояния городской среды.
Традиционной проблемой остается ремонт городских дорог. Андрей Травников отметил, что финансирование из областного бюджета дорожной отрасли Новосибирска выросло с 1 млрд. рублей в 2017-м до более 5 млрд. рублей в нынешнем году.
«Да, нужно увеличивать финансирование. Но при этом учиться этот объем работы организовывать, проводить, контролировать качественно и в срок, и учиться намного быстрее. К сожалению сегодня, иногда применяются технологии те, которые во многих городах не применяются уже годами», — подчеркнул глава региона.
Что касается обновления общественного транспорта, губернатор рассказал — планируется полностью обновить парк троллейбусов. Кроме того, Андрей Травников видит необходимость реформирования маршрутов и распределения финансовых ресурсов в организации транспортных перевозок
Отдельно участники обсудили комплексное развитие территорий. Губернатор поддержал реализацию таких мастер-планов и отметил, что они будут практиковаться в Новосибирске. Главное при этом — на всех этапах учитывать мнение горожан