Глава Новосибирской области Травников заявил о желании баллотироваться на второй срок

В ответ на это зампред Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что партия «Единая Россия» будет поддерживать его кандидатуру и предложил открыть штаб общественной поддержки в Новосибирске для сбора наказов на следующий цикл руководства Новосибирской областью.