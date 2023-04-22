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Глава Новосибирской области Травников заявил о желании баллотироваться на второй срок

22 апреля 2023, 02:44
Фото: Правительство НСО
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников будет участвовать в выборах. Об этом он сказал журналистам ТАСС.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, заявил о своем желании участвовать в выборах главы региона в 2023 году.

В ответ на это зампред Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что партия «Единая Россия» будет поддерживать его кандидатуру и предложил открыть штаб общественной поддержки в Новосибирске для сбора наказов на следующий цикл руководства Новосибирской областью.

Напомним, в Новосибирске планируют отменить прямые выборы мэра.

Соответствует законодательству: в Новосибирске обсудили отмену прямых выборов мэра
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#Алина Шефер#Губернатор#Выборы#Политика#Новосибирск#Новосибирская область
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