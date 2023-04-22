Глава Новосибирской области Травников заявил о желании баллотироваться на второй срок

Posted Сегодня, 02:44
Published Сегодня, 02:44
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Updated Сегодня, 02:46
Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, заявил о своем желании участвовать в выборах главы региона в 2023 году.
В ответ на это зампред Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что партия «Единая Россия» будет поддерживать его кандидатуру и предложил открыть штаб общественной поддержки в Новосибирске для сбора наказов на следующий цикл руководства Новосибирской областью.
Напомним, в Новосибирске планируют отменить прямые выборы мэра.