Поправки в Устав города Новосибирска, предусматривающие переход от прямых выборов мэра к назначению главы муниципалитета по конкурсу, необходимо внести в связи с недавно принятым областным законом о единой модели выборов мэров в регионе. Решение о внесении изменений в Устав депутаты будут принимать на ближайшей сессии горсовета. Во вторник, 11 апреля, прошли публичные слушания, посвященные предлагаемым поправкам.