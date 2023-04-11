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Соответствует законодательству: в Новосибирске обсудили отмену прямых выборов мэра

11 апреля 2023, 06:54
Фото: atas.info
Мэр Новосибирска будет подотчетен горожанам при любой модели выборов

В Новосибирске прошли публичные слушания по отмене прямых выборов мэра

В Совете депутатов Новосибирска прошли публичные слушания, в ходе которых эксперты и общественники обсудили предлагаемые поправки в Устав города, которые меняют модель выборов главы муниципалитета

Поправки в Устав города Новосибирска, предусматривающие переход от прямых выборов мэра к назначению главы муниципалитета по конкурсу, необходимо внести в связи с недавно принятым областным законом о единой модели выборов мэров в регионе. Решение о внесении изменений в Устав депутаты будут принимать на ближайшей сессии горсовета. Во вторник, 11 апреля, прошли публичные слушания, посвященные предлагаемым поправкам.

В ходе обсуждения юристы подчеркнули, что изменения в Устав полностью соответствуют федеральному и областному законодательству. Как отметил спикер горсовета Дмитрий Асанцев, даже если кто-то из его коллег не согласен с поправками, Устав города все равно необходимо привести в соответствие с действующими вышестоящими законами.

"Очень удивительно слышать, что некоторые народные избранники агитируют за нарушение законов, показывая сомнительный пример своим избирателям", – заметил Асанцев.

По словам председателя постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по местному самоуправлению Игоря Атякшева, очень важно, что, несмотря на изменение модели выборов, глава муниципалитета остается по-прежнему подотчетен жителям Новосибирска.

Совет депутатов рассмотрит поправки 26 апреля. Мнение экспертов единодушно: поправки в Устав города будут приняты.

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