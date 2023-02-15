С очень высокой степенью вероятности Анатолий Локтя можно назвать последним всенародно избранным мэром Новосибирска. Вряд ли можно сомневаться в том, что в ближайшее время региональное Заксобрание примет закон о смене модели выбора главы города с всеобщего голосования на назначение по конкурсу. В запасе у Локтя менее двух лет, после чего он покинет кресло мэра. Хватит ли этого времени, чтобы провести какие-то кардинальные преобразования в городском хозяйстве – вопрос риторический.