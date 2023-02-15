Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:42
Свой годовой отчет на сессии горсовета мэр Новосибирска Анатолий Локоть начал с рассказа о деньгах, потраченных на поддержку семей участников СВО и закупки для нужд Минобороны. На эти цели в минувшем году из городского бюджета было потрачено 37 миллионов рулей. В 2023 на подобные траты заложено уже 50 миллионов, и, по словам Локтя, если потребуется, город готов увеличить траты по этой статье. Вторым по значимости достижением городской администрации глава муниципалитета назвал установку стелы "Город трудовой доблести" на площади Калинина.
Особо мэр обратил внимание депутатов на параметры городской казны. В 2022 году совокупная доходная часть составила 67 миллиардов рублей при дефиците всего 380 млн, что составляет менее одного процента от общего размера бюджета.
Далее мэр традиционно отчитался о росте строительной отрасли, успехах в городском хозяйстве и так далее. По мнению Анатолия Локтя, город, даже в условиях непростой ситуации в экономике в целом, продолжает развиваться.
Председатель постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский в ответ отметил что действительно, в минувшем году увеличено бюджетное финансирование важных статей. Однако, заметил Гудовский, остаются нерешенными проблемы, о которых и депутаты, и чиновники говорят годами.
"Не увидели модернизации системы уборки города. Хотя говорим об этом уже два года. Надеюсь, в 2023 году что-то изменится", - заявил Андрей Гудовский. И под этими словами, наверное, может подписаться, каждый горожанин.
Практически все выступления и вопросы депутатов выстраивались по похожей схеме. Вроде бы в целом все неплохо, но есть нюансы. И вряд ли ответы мэра можно назвать исчерпывающими.
Например, Антон Картавин попросил уточнить, какой убыток принесли махинации с земельными участками в районе городского пляжа, которые были выявлены в ходе проверки ФАС. Анатолий Локоть не смог назвать даже приблизительно размер ущерба, но пообещал, что эта территория останется в рекреационной зоне и строительства там не будет.
Соратница Картавина по оппозиционной "Коалиции 2020" Светлана Каверзина попросила уточнить, какие планы у городских властей по реабилитации тысяч участников СВО, которые вернутся с фронта с постравматическим синдромом. У нас есть опыт, будем его применять, пространно отвечает градоначальник.
Единоросс Сергей Бондаренко обратил внимание на невероятную перегруженность школ в центре Новосибирска, фактическое количество учеников в них два и более раза превышает проектные показатели. "Успехи строительной отрасли приводят к тому, что не хватает мест. Нельзя сегодня принять решение, чтобы эти старые школы реконструировать с увеличением количества мест?", - задался вопросом депутат, старательно избегая формулировки "точечная застройка". Однако позже предложил наложить мораторий на жилищное строительство в центре города при отсутствии необходимых социальных учреждений.
"Все, что вы сказали, очень правильно, в этом направлении давайте вместе работать", - сказал Локоть, упомянув про городскую программу реконструкции учебных заведений, но так и не ответив на конкретный вопрос. Равно как и ушел мэр от ответа на вопрос Игоря Титаренко о судьбе концессии по строительству 6 новых школ. Мол, не мы эту концессию заключали, кивнул мэр в сторону областного правительства.
Наталья Пинус, обращаясь к коллегам по депутатскому корпусу, призвала разработать четкие критерии оценки деятельности главы муниципалитета, особенно учитывая грядущий переход от всеобщих выборов к системе конкурсного назначения мэра. Накануне сессии Пинус опубликовала в соцсетях свой анализ деятельности мэрии по 15 параметрам в динамике нескольких последних лет. "По многим показателям есть ухудшения", - констатировала Пинус.
"Интересный факт, как горожане оценивают деятельность мэра. Удовлетворенность увеличилась с 49 до 55 процентов, доверие с 45 до 53. Но при этом все равно мэр города Новосибирска самый последний в списке из 35 муниципальных образований Новосибирской области по уровню двоеверия. По удовлетворенности хуже нас по полпроцента только Барабинск", - сообщила Наталья Пинус.
Снег, пыль и ливневая канализация – так обозначил болевые точки города Игорь Украинцев, отметив, что концептуального решения этих проблем не происходит. Однако Украинцев подчеркнул, что в целом работу мэра одобряет, но это одобрение стоит расценивать как аванс еще более качественной работы.
С очень высокой степенью вероятности Анатолий Локтя можно назвать последним всенародно избранным мэром Новосибирска. Вряд ли можно сомневаться в том, что в ближайшее время региональное Заксобрание примет закон о смене модели выбора главы города с всеобщего голосования на назначение по конкурсу. В запасе у Локтя менее двух лет, после чего он покинет кресло мэра. Хватит ли этого времени, чтобы провести какие-то кардинальные преобразования в городском хозяйстве – вопрос риторический.
Пока же большинством голосов депутаты его работу одобрили, несмотря на то, что оппозиционно настроенные народные избранники предлагали коллегам по совокупности высказанных претензий поставить мэру "неуд". В этой связи любопытна ремарка заместителя председателя Совета депутатов, коммуниста Антона Тыртышного.
"Я могу сказать нашим коллегам, которые, с одной стороны, выступают за механизм прямых выборов, а с другой стороны, говорят, что будут голосовать против отчета мэра, это, на самом деле, политическая шизофрения", - заявил Тыртышный.