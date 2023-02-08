Прокуратура вынудила мэра Локтя остановить вырубку сосен в Нижней Ельцовке

Posted Сегодня, 01:32
Published Сегодня, 01:32
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Updated Сегодня, 04:25
Мэрия получила представление из-за нарушения природоохранного законодательства 7 февраля. Сразу после этого глава города запретил вырубать деревья у бывшего лагеря «Юный медик».
Местные жители довольно давно отстаивают эту зеленую территорию. Они не хотят, чтобы массив застраивали и уничтожали для этого растения, занесенные в Красную книгу. Сибиряки даже перекрывали собой проезд техники, которая приезжала снести сосны. Писали жалобы федеральным властям. В итоге они были услышаны.
Ранее мэрия выдала разрешение на снос 900 деревьев, преимущественно сосен. И деревья начали вырубать. После представления прокурора Романа Спивака мэр Новосибирска Анатолий Локоть отозвал разрешение на снос зеленых насаждений, ранее выданное Управлением по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска.