Прокуратура вынудила мэра Локтя остановить вырубку сосен в Нижней Ельцовке

Местные жители довольно давно отстаивают эту зеленую территорию. Они не хотят, чтобы массив застраивали и уничтожали для этого растения, занесенные в Красную книгу. Сибиряки даже перекрывали собой проезд техники, которая приезжала снести сосны. Писали жалобы федеральным властям. В итоге они были услышаны.