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Прокуратура вынудила мэра Локтя остановить вырубку сосен в Нижней Ельцовке

8 февраля 2023, 01:32
Фото: Василиса Мальцева / Предоставлено жителями Нижней Ельцовки
Сосны уже начали пилить, когда возмутились жители Нижней Ельцовки
Разрешение на снос 900 деревьев в Нижней Ельцовке в Новосибирске ради строительства жилого комплекса отозвал мэр Анатолий Локоть. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Мэрия получила представление из-за нарушения природоохранного законодательства 7 февраля. Сразу после этого глава города запретил вырубать деревья у бывшего лагеря «Юный медик».

Местные жители довольно давно отстаивают эту зеленую территорию. Они не хотят, чтобы массив застраивали и уничтожали для этого растения, занесенные в Красную книгу. Сибиряки даже перекрывали собой проезд техники, которая приезжала снести сосны. Писали жалобы федеральным властям. В итоге они были услышаны.

Ранее мэрия выдала разрешение на снос 900 деревьев, преимущественно сосен. И деревья начали вырубать. После представления прокурора Романа Спивака мэр Новосибирска Анатолий Локоть отозвал разрешение на снос зеленых насаждений, ранее выданное Управлением по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска.

 

Жители Нижней Ельцовки перекрывают проезд и просят Москву остановить вырубку сосен
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#Алина Шефер#Мэр#Деревья#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Прокуратура
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