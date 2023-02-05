Чиновники сообщают о том, что сейчас идет работа по поиску "перспективных участков для создания и обустройства компенсационной рекреационной зоны". Такие места обещают назвать до 1 марта текущего года. Кроме того, муниципалитет обратился в компанию ДОМ.РФ с просьбой о передаче лесных участков в районе Нижней Ельцовки из федеральной собственности в муниципальную.