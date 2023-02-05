Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Земельный участок соснового леса, где ранее располагался детский лагерь "Юный медик", был продан в частные руки еще в 2009 году, с тех пор неоднократно менял владельца и в сентябре 2022 года собственником стала строительная компания "Д54 Развитие".
"В соответствии с градостроительной документацией города Новосибирска, начиная с 2014 года, данный земельный участок отнесен к зоне застройки жилыми домами смешанной этажности…В соответствии с Правилами и регламентом ООО "Д54 Развитие" управлением по благоустройству общественных пространств подготовлен счёт на оплату восстановительной стоимости зелёных насаждений в бюджет города Новосибирска и 23.01.2023 года выдано разрешение на снос, замену, пересадку, обрезку зелёных насаждений. Основания для отказа в выдаче разрешения на данном земельном участке отсутствовали", - сообщается в телеграм-канале "Мэр и я".
Чиновники сообщают о том, что сейчас идет работа по поиску "перспективных участков для создания и обустройства компенсационной рекреационной зоны". Такие места обещают назвать до 1 марта текущего года. Кроме того, муниципалитет обратился в компанию ДОМ.РФ с просьбой о передаче лесных участков в районе Нижней Ельцовки из федеральной собственности в муниципальную.
В воскресенье, 5 февраля, жители микрорайона Нижняя Ельцовка "живым щитом" перегородили дорогу технике лесорубов, которые со вчерашнего дня уничтожают сосновый бор, получив на это разрешение от мэрии. Активисты записали обращение к федеральным властям, где просят головной офис природоохранной прокуратуры вмешаться и остановить рубку леса.
Разрешение компании Д-54 на снос 931 дерева на территории бывшего лагеря "Юный медик" было выдано мэрией Новосибирска, несмотря на существующие договоренности с региональным правительством, заявляют общественники. Ранее между Минприроды и муниципалитетом было достигнуто соглашение об отказе собственнику участка в выдаче разрешений на рубку на период обследования по факту наличия краснокнижных животных и выяснения законности вывода участка из зоны городских лесов.