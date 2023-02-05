Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
В новосибирском микрорайоне Нижняя Ельцовка начали снос сосен на месте будущей застройки. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. Прибывшим на место активистам рабочие заявили, что до понедельника будет спилено около 900 деревьев. Разрешение на вырубку выдано мэрией Новосибирска. 7 гектаров леса на месте бывшего лагеря "Юный медик" были приобретены строительной компаний Д-54 для жилищного строительства.
Глава регионального Минприроды Евгений Шестернин отреагировал на ситуацию публикацией в своем телеграм-канале.
Жители Нижней Ельцовки уже несколько лет пытаются остановить застройку соснового бора. Люди неоднократно выходили на уличные акции протеста. А летом минувшего года разразился скандал вокруг общественных обсуждений проекта застройки микрорайона. Мэрию уличили в фальсификации результатов на сайте "Электронная демократия" и использовании для голосования в пользу застройщика аккаунтов на "Госуслугах" давно умерших людей.