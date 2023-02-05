Жители Нижней Ельцовки уже несколько лет пытаются остановить застройку соснового бора. Люди неоднократно выходили на уличные акции протеста. А летом минувшего года разразился скандал вокруг общественных обсуждений проекта застройки микрорайона. Мэрию уличили в фальсификации результатов на сайте "Электронная демократия" и использовании для голосования в пользу застройщика аккаунтов на "Госуслугах" давно умерших людей.