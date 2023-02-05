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Published Сегодня, 03:16

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Updated Сегодня, 03:20

В Нижней Ельцовке застройщик начал вырубать сосновый лес

5 февраля 2023, 03:16
Фото: atas.info
Жители ранее добивались создания здесь особо охраняемой природной территории

В Новосибирске начали рубить деревья в микрорайоне Нижняя Ельцовка

На месте бывшего пионерлагеря "Юный медик" в Новосибирске планируется снести около 900 деревьев. Территория находится в частной собственности и там запланировано жилое строительство

В новосибирском микрорайоне Нижняя Ельцовка начали снос сосен на месте будущей застройки. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. Прибывшим на место активистам рабочие заявили, что до понедельника будет спилено около 900 деревьев. Разрешение на вырубку выдано мэрией Новосибирска. 7 гектаров леса на месте бывшего лагеря "Юный медик" были приобретены строительной компаний Д-54 для жилищного строительства.

Глава регионального Минприроды Евгений Шестернин отреагировал на ситуацию публикацией в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/monprirodi

Жители Нижней Ельцовки уже несколько лет пытаются остановить застройку соснового бора. Люди неоднократно выходили на уличные акции протеста. А летом минувшего года разразился скандал вокруг общественных обсуждений проекта застройки микрорайона. Мэрию уличили в фальсификации результатов на сайте "Электронная демократия" и использовании для голосования в пользу застройщика аккаунтов на "Госуслугах" давно умерших людей.

 

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#Строительство#Лес#Вырубка#Город#Новосибирск
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