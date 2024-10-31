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Лес

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Октябрь
Опасные енотовидные собаки плодятся в лесах Новосибирской области
В Новосибирской области обсудили борьбу с енотовидными собаками: на совещании выступил глава Минприроды Евгений Шестернин.
31 октября, 03:08
«Кубок эльфов» нашли грибники в лесу Новосибирска
В Новосибирске грибники обнаружили необычный гриб, о чем поделились в соцсетях.
29 октября, 05:35
Новосибирцы пакетами собирают грибы в конце октября — смотрим трофеи «тихой охоты»
27 октября, 05:31
Последний урожай: новосибирцы закрывают грибной сезон-2024 — смотрим фото улова
22 октября, 22:11
Медведь не впал в спячку и теперь пугает жителей деревни под Новосибирском
Медведь-шатун, не впавший в спячку, держит в страхе жителей Кыштовского района Новосибирской области, сообщает местная газета.
17 октября, 03:15
В Ордынском лесничестве высадили более 20 тысяч сосен в рамках акции «Сохраним лес»
11 октября в Новосибирской области состоялась масштабная высадка хвойных деревьев. В рамках всероссийской акции «Сохраним лес» и национального проекта «Экология» более 700 добровольцев, лесоводов и представителей общественных организаций объединились для создания нового соснового бора.
14 октября, 03:21
Змеи начали нападать на любителей прогулок по лесу — где лучше не ходить
Змеи могут напасть, если посчитают человека угрозой для себя или потомства. Рассказываем, какие места лучше не посещать, если нет желания становиться жертвой.
6 октября, 04:21
«Нашествие опят»: новосибирские грибники возвращаются из леса с полными ведрами
Начало октября в этом году выдалось очень урожайным на опята, рассказывают грибники в соцсетях.
3 октября, 05:46
Сентябрь
Грибники ведрами собирают опята в Новосибирской области: показываем, у кого больше
26 сентября, 06:57
Жительница Новосибирска нашла краснокнижный гриб, похожий на коралл
Сибирячка нашла редкий гриб, напоминающий форму коралла: снимками она поделилась в соцсетях.
15 сентября, 07:20
Гигантский гриб найден в лесу — как обнаружить такой же
Любительница прогулок по лесу рассказала, как и где она нашла огромный гриб.
7 сентября, 09:45
Август
Самые опасные для человека грибы назвали специалисты
Наибольший вред здоровью могут нанести грибы, которые внешне похожи на съедобные виды, подчеркивают микологи.
22 августа, 07:02
Что делать при укусе змеи — важные советы для сохранения жизни и здоровья
Как избежать нападения змеи и что делать, если вас все-таки укусили, рассказали в МЧС Новосибирской области.
21 августа, 06:50
«Кровавый» гриб нашел новосибирец в лесу
Интересный гриб с кровавыми пятнами нашел новосибирец: он поделился кадрами в соцсетях.
20 августа, 03:30
Лесную бруснику разрешили собирать жителям Новосибирской области
В региональном министерстве природных ресурсов и экологии вышел приказ об установлении сроков сбора ягод и кедровых орехов, следует из сообщения ведомства.
17 августа, 08:16
Огромный бумажный шар с дырками нашла в лесу жительница Новосибирской области
Эксперты по дикой природе советуют не трогать подобную находку и как можно быстрее удалиться от нее.
15 августа, 11:49
Лось устроил беспредел на участке главы сельсовета под Новосибирском
В Новосибирской области к людям на участок нагрянул лось, сообщил об этом глава одного сельсовета.
15 августа, 08:31
Июль
Отдыхающие загадили берега Обского моря в Новосибирске
17 июля, 13:30
Рассказами о ягодных местах делятся жители Новосибирской области
В Новосибирской области начался ягодный сезон, любители походов в лес в соцсетях советуют посетить Искитимский район.
11 июля, 00:15
Фото. Новосибирцы открыли сезон лисичек — где собрать грибы
Жители Новосибирской области открыли сезон сбора лисичек. Фото ярких рыжих грибов сибиряки публикуют в соцсетях. Смотрим на лесной улов.
9 июля, 04:53

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