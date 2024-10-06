atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 6 октября, 04:21

Published 6 октября, 04:21

Modified 6 октября, 04:23

Updated 6 октября, 04:23

Нападение змей

Змеи начали нападать на любителей прогулок по лесу — где лучше не ходить

6 октября 2024, 04:21
Фото: 1MI
Нападение змей

Ядовитые змеи продолжают нападать на жителей Новосибирской области

Змеи могут напасть, если посчитают человека угрозой для себя или потомства. Рассказываем, какие места лучше не посещать, если нет желания становиться жертвой.

Любители «тихой охоты» и прогулок по осеннему лесу предупреждают о нападении змей. В октябре происходит миграция пресмыкающихся. Они ищут безопасные места для зимовки. По этой причине учащаются случаи нападения змей на людей. Лучше не ходить в местах, где фиксируется повышенная влажность и густая трава. Обычно эти локации расположены возле водоемов.

Важно отметить, что укус может произойти в случае агрессивного поведения человека или резких движениях. Житель Новосибирской области Дмитрий Седаков рассказал в социальных сетях о встрече с гадюкой.

«В лесу у Учебного встретил гадюку, я её поснимал, она мне в ответ пошипела. Грибники и отдыхающие, под ноги лучше смотрите, будьте внимательнее и осторожнее», — уточнил мужчина.
Видео: Дмитрий Седаков.

Ядовитая гадюка напала на девочку в Северном районе. 10-летнему ребенку потребовалась помощь медиков. Отметим, что укус змеи может быть крайне опасен. Важно вовремя обратиться за квалифицированной помощью, чтобы избежать развития нежелательных последствий.

Змея дважды укусила новосибирца за ногу, пока тот выбрасывал мусор
Узнать подробнее
Читайте также:
Гигантский гриб найден в лесу — как обнаружить такой же«Нашествие опят»: новосибирские грибники возвращаются из леса с полными ведрамиБывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть собирает в лесу грибы-гиганты
#Екатерина Нимко#Общество#Видео#Грибы#Лес#Прогулка#Змеи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика