Змеи начали нападать на любителей прогулок по лесу — где лучше не ходить

Любители «тихой охоты» и прогулок по осеннему лесу предупреждают о нападении змей. В октябре происходит миграция пресмыкающихся. Они ищут безопасные места для зимовки. По этой причине учащаются случаи нападения змей на людей. Лучше не ходить в местах, где фиксируется повышенная влажность и густая трава. Обычно эти локации расположены возле водоемов.