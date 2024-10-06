Змеи начали нападать на любителей прогулок по лесу — где лучше не ходить

Posted 6 октября, 04:21
Published 6 октября, 04:21
Modified 6 октября, 04:23
Updated 6 октября, 04:23
Любители «тихой охоты» и прогулок по осеннему лесу предупреждают о нападении змей. В октябре происходит миграция пресмыкающихся. Они ищут безопасные места для зимовки. По этой причине учащаются случаи нападения змей на людей. Лучше не ходить в местах, где фиксируется повышенная влажность и густая трава. Обычно эти локации расположены возле водоемов.
Важно отметить, что укус может произойти в случае агрессивного поведения человека или резких движениях. Житель Новосибирской области Дмитрий Седаков рассказал в социальных сетях о встрече с гадюкой.
«В лесу у Учебного встретил гадюку, я её поснимал, она мне в ответ пошипела. Грибники и отдыхающие, под ноги лучше смотрите, будьте внимательнее и осторожнее», — уточнил мужчина.
Ядовитая гадюка напала на девочку в Северном районе. 10-летнему ребенку потребовалась помощь медиков. Отметим, что укус змеи может быть крайне опасен. Важно вовремя обратиться за квалифицированной помощью, чтобы избежать развития нежелательных последствий.
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