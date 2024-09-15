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Posted 15 сентября, 07:20

Published 15 сентября, 07:20

Modified 15 сентября, 08:23

Updated 15 сентября, 08:23

Этот гриб находится в Красной книге

Жительница Новосибирска нашла краснокнижный гриб, похожий на коралл

15 сентября 2024, 07:20
Фото: atas.info
Этот гриб находится в Красной книге
Сибирячка нашла редкий гриб, напоминающий форму коралла: снимками она поделилась в соцсетях.

Интересный гриб женщина нашла в новосибирском Заельцовском парке. Он напоминал форму коралла. Выяснилось, что гриб находится в Красной книге. Редкий экземпляр называется ежовик.

Ежовик растет в разных формах. Есть его можно только в молодом виде. Сибирячка также была удивлена обилием редких грибов в лесу.

Фото: Елена Чечулина.

Необычные грибы собирает и бывший мэр города Анатолий Локоть. Экс-градоначальник похвастался внушительным размером найденного гриба.

Гигантский гриб найден в лесу — как обнаружить такой же
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Лес#Красная книга#Заельцовский парк#Гриб
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