Жительница Новосибирска нашла краснокнижный гриб, похожий на коралл

Posted 15 сентября, 07:20
Published 15 сентября, 07:20
Modified 15 сентября, 08:23
Updated 15 сентября, 08:23
Интересный гриб женщина нашла в новосибирском Заельцовском парке. Он напоминал форму коралла. Выяснилось, что гриб находится в Красной книге. Редкий экземпляр называется ежовик.
Ежовик растет в разных формах. Есть его можно только в молодом виде. Сибирячка также была удивлена обилием редких грибов в лесу.
Необычные грибы собирает и бывший мэр города Анатолий Локоть. Экс-градоначальник похвастался внушительным размером найденного гриба.