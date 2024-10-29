atas.info
ГлавноеВсе новости

Гриб

Выбрать дату
2024
«Кубок эльфов» нашли грибники в лесу Новосибирска
В Новосибирске грибники обнаружили необычный гриб, о чем поделились в соцсетях.
29 октября, 05:35
Грибники ведрами собирают опята в Новосибирской области: показываем, у кого больше
26 сентября, 06:57
Жительница Новосибирска нашла краснокнижный гриб, похожий на коралл
Сибирячка нашла редкий гриб, напоминающий форму коралла: снимками она поделилась в соцсетях.
15 сентября, 07:20
Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть собирает в лесу грибы-гиганты
4 сентября, 12:08
«Кровавый» гриб нашел новосибирец в лесу
Интересный гриб с кровавыми пятнами нашел новосибирец: он поделился кадрами в соцсетях.
20 августа, 03:30
Грибников из Новосибирска могут оштрафовать на миллион — как избежать санкций
Не все грибы можно собирать любителям тихой охоты: новосибирцам напомнили о штрафах, которые могут им грозить.
5 августа, 04:54
Шерстяной фаллос из Красной книги нашли грибники под Новосибирском
Жительница Новосибирской области нашли в лесу редкий гриб, который занесен в Красную книгу, об этом она рассказала в соцсетях.
3 июля, 09:08
Новосибирцы меряются своими сморчками — показываем, у кого больше
Новосибирцы в мае ведрами собирают сморчки: фотографиями грибов делятся горожане в ВК-группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024». Показываем самые больше уловы.
16 мая, 08:16
2023
Назван крайний срок сбора грибов в лесах Новосибирской области
В лесах Новосибирской области грибы можно собирать вплоть до ноября, рассказал эксперт.
19 сентября 2023, 01:52
Сибирячка обнаружила в лесу грибную семейку паразитов
Жительница Новосибирска Елизавета во время похода по грибы обнаружила необычную разновидность любимого продукта. Шесть грибов облюбовали шляпку другого гриба.
6 сентября 2023, 08:24
Огромный гриб-головач нашли под Новосибирском — он весил 6 килограмм
Жительница Новосибирской области случайно наткнулась на огромный гриб головач весом около 6,3 кг.
30 августа 2023, 09:09
Жители Новосибирской области находят усыпанные грибами деревья
Грибники сообщают об опятах в Барышево, Боровом и Ордынском районах Новосибирской области.
28 августа 2023, 04:40
Кровавый ужас: жители Новосибирска в шоке от находки ядовитого гриба «зуб дьявола»
В лесу Сузунского района Новосибирской области был обнаружен необычный гриб с красными каплями на шляпке. Фотография этой находки была опубликована в соцсетях.
23 августа 2023, 02:51

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика