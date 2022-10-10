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Митинг в защиту леса провели в Нижней Ельцовке в Новосибирске

Сегодня, 07:40
Фото: 1MI
В Новосибирске 9 октября в районе Нижней Ельцовки местные жители вместе с общественниками устроили митинг в защиту леса рядом с бывшим детским лагерем «Юный медик». Цель митингующих - повлиять на введение запрета на строительство высоток на этой территории.

Активист общественного движения «Против транзита через Нижнюю Ельцовку» Оксана Бабенко рассказала «Навигатору», что в течение восьми лет жители нижней зоны Академгородка пытаются отстоять лес между Нижней Ельцовкой и микрорайоном Щ. 

Общественники проводят акции, пишут письма, но застройщик планирует в скором времени начать стройку на месте леса – они хотят добиться отмены застройки. 

Борьба местных жителей с застройщиком началась после покупки территории бывшего лагеря частной строительной компании. Данная новость вызвала у местных жителей много вопросов, так как территория бывшего лагеря “Юный медик” окружена лесом, который очень ценят жители Академгородка. 

#Общество#Новосибирск#Лес#Застройка#Природа#Активисты#Митинг#Александр Кондратьев
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