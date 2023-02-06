Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Сегодня в Бердске начала работу конкурсная комиссия по выборам мэра города: кандидаты на должность могут подать документы до 17 февраля. Обязанности мэра в городе на данный момент выполняет Владимир Захаров, заступивший на эту должность после того, как экс-мэр города Евгений Шестернин был назначен на должность министра экологии.
6 февраля начинает свою работу конкурсная комиссия по выборам главы Бердска: начался приём документов от кандидатов, желающих стать градоначальником, сообщает сайт Бердск-Онлайн. Документы можно подавать с 6 по 17 февраля.
Выборы проходят в два этапе - на первом этапе все претенденты сдают экзамен на знание законодательства. Экзамен проходит в письменном виде. Также в первый этап входит собеседование с участниками конкурсной комиссии. Баллы, начисленные за экзамен и собеседование, складываются, участники, набравшие наибольший балл, допускаются к следующем этапу, где им предстоит защитить свою программу развития города.
Кто станет главой Бердска станет известно 21 марта 2023 года.
Необходимость выборов нового мэра возникла в октябре 2022 года, они состоятся 21 марта 2023 года.