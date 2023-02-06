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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Стало известно, когда выберут нового мэра Бердска

6 февраля 2023, 09:22
Фото: atas.info
В Бердске с 3 октября 2022 года обязанности мэра исполняет Владимир Захаров.

Первый кандидат на должность мэра Бердска Александр Трушакин подал документы

Исполнявший обязанности главы Бердска Евгений Шестернин 3 октября перешел на должность министра экологии и природных ресурсов Новосибирской области. Исполняющим обязанности мэра города все это время был Владимир Захаров, до сегодняшнего дня он не давал комментариев, примет ли участие в конкурсе.

Сегодня в Бердске начала работу конкурсная комиссия по выборам мэра города: кандидаты на должность могут подать документы до 17 февраля. Обязанности мэра в городе на данный момент выполняет Владимир Захаров, заступивший на эту должность после того, как экс-мэр города Евгений Шестернин был назначен на должность министра экологии.

6 февраля начинает свою работу конкурсная комиссия по выборам главы Бердска: начался приём документов от кандидатов, желающих стать градоначальником, сообщает сайт Бердск-Онлайн. Документы можно подавать с 6 по 17 февраля.

Выборы проходят в два этапе - на первом этапе все претенденты сдают экзамен на знание законодательства. Экзамен проходит в письменном виде. Также в первый этап входит собеседование с участниками конкурсной комиссии. Баллы, начисленные за экзамен и собеседование, складываются, участники, набравшие наибольший балл, допускаются к следующем этапу, где им предстоит защитить свою программу развития города.

Кто станет главой Бердска станет известно 21 марта 2023 года.

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Необходимость выборов нового мэра возникла в октябре 2022 года, они состоятся 21 марта 2023 года.

#Ольга Храмушкина#Мэр#Выборы#Общество#Политика#Бердск#Новосибирская область#Евгений Шестернин
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