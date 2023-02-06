Сегодня в Бердске начала работу конкурсная комиссия по выборам мэра города: кандидаты на должность могут подать документы до 17 февраля. Обязанности мэра в городе на данный момент выполняет Владимир Захаров, заступивший на эту должность после того, как экс-мэр города Евгений Шестернин был назначен на должность министра экологии.