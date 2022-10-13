Заместитель начальника управления по работе с территориями министерства региональной политики региона Сергей Орлянский обратился к депутатам с просьбой подойти к выбору градоначальника взвешенно.
После досрочного сложения полномочий экс-мэром Евгением Шестерниным, депутаты в течение 30 дней объявляют конкурс на эту должность. Однако есть вариант начать конкурс позже.
«Я призывают вас взвешенно подойти к вопросу, что называется, «не гнать гусей», и назначить сам конкурс на следующий год», - подчеркнул Орлянский. За это время народные избранники смогут изучить все кандидатуры в мэры, пишет «Бердск-Онлайн».
Напомним, что бывший мэр Бердска Шестернин стал новым главой минприроды Новосибирской области. О назначении заявил сам губернатор Андрей Травников.