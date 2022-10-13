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«Не гнать гусей» попросили депутаты при выборе нового мэра Бердска

Сегодня, 06:45
Фото: мэрия Бердска

Нового мэра Бердска могут выбрать в 2023 году

На сессии совета депутатов города Бердска 13 октября депутаты попросили отложить выборы нового мэра и «не гнать гусей» раньше срока.

Заместитель начальника управления по работе с территориями министерства региональной политики региона Сергей Орлянский обратился к депутатам с просьбой подойти к выбору градоначальника взвешенно.

После досрочного сложения полномочий экс-мэром Евгением Шестерниным, депутаты в течение 30 дней объявляют конкурс на эту должность. Однако есть вариант начать конкурс позже.  

«Я призывают вас взвешенно подойти к вопросу, что называется, «не гнать гусей», и назначить сам конкурс на следующий год», - подчеркнул Орлянский. За это время народные избранники смогут изучить все кандидатуры в мэры, пишет «Бердск-Онлайн».

Напомним, что бывший мэр Бердска Шестернин стал новым главой минприроды Новосибирской области. О назначении заявил сам губернатор Андрей Травников.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск#2022#Мэр
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