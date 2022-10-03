Ранее появилась информация о том, что Евгений Шестернин хотел уйти с поста мэра и начать работать в Минприроды. Однако позже эту новость опроверг сам.
В понедельник, 3 октября на совещании в правительстве стало известно, что пост главы министерства природы получил Евгений Шестернин, а и. о. мэра Бердска стал заместитель главы администрации Владимир Захаров.
«С сегодняшнего дня приступил к выполнению обязанностей министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин. Опытный мэр города Бердска», - подчеркнул губернатор.
Травников поручил министру сконцентрироваться на выполнении нацпроектов в 2022 году. Напомним, ранее министр природных ресурсов и экологии Правительства Новосибирской области Андрей Даниленко уволился по собственному желанию 24 января 2022 года. Официальной причиной его увольнения послужило состояние здоровья.