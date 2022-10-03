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Бывший мэр Бердска Шестернин стал новым главой минприроды Новосибирской области

Сегодня, 03:23
Фото: мэрия Бердска
Бывший мэр Бердска Евгений Шестернин стал новым главой министерства природы и экологии в правительстве Новосибирской области. О назначении заявил губернатор Андрей Травников.

Ранее появилась информация о том, что Евгений Шестернин хотел уйти с поста мэра и начать работать в Минприроды. Однако позже эту новость опроверг сам.

В понедельник, 3 октября на совещании в правительстве стало известно, что пост главы министерства природы получил Евгений Шестернин, а и. о. мэра Бердска стал заместитель главы администрации Владимир Захаров. 

«С сегодняшнего дня приступил к выполнению обязанностей министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин. Опытный мэр города Бердска», - подчеркнул губернатор.

Травников поручил министру сконцентрироваться на выполнении нацпроектов в 2022 году. Напомним, ранее министр природных ресурсов и экологии Правительства Новосибирской области Андрей Даниленко уволился по собственному желанию 24 января 2022 года. Официальной причиной его увольнения послужило состояние здоровья. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Политика#Экология#Новосибирская область#2022
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