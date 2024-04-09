Евгений Шестернин

Что говорят блогеры, геймеры и СМИ о новосибирской игре «Смута»

4 апреля вышла игра «Смута» от новосибирских разработчиков, купить ее может любой желающий за 2015 рублей только на VK Play. Ряд блогеров и геймеров успели оценить новый продукт и составить свое мнение.