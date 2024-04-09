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Евгений Шестернин

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2024
Что говорят блогеры, геймеры и СМИ о новосибирской игре «Смута»
4 апреля вышла игра «Смута» от новосибирских разработчиков, купить ее может любой желающий за 2015 рублей только на VK Play. Ряд блогеров и геймеров успели оценить новый продукт и составить свое мнение.
9 апреля, 07:24
В Минприроды рассказали об итогах поиска медведя в Заельцовском бору
3 апреля специалисты Минприроды искали в Заельцовском бору медведя. Его якобы увидел мужчина, который гулял утром с собакой.
3 апреля, 12:37
Волки разодрали человека под Новосибирском — правда или фейк
2 февраля, 01:33
Нашествие косуль в Новосибирской области: города огораживают сеном
28 января, 10:09
2023
Министр Шестернин из Новосибирска раскритиковал Киркорова после «голой» вечеринки
Министр природных ресурсов Новосибирской области осудил Киркорова за его участие в скандальной вечеринке, организованной блогершей Настей Ивлеевой.
28 декабря 2023, 06:45
Лебедей, которые не успели улететь на юг, заметили в Новосибирской области
В Новосибирской области лебеди не смогли улететь на юг. Их искали больше месяца, подробности сообщил министр экологии региона Евгений Шестернин.
24 ноября 2023, 06:56
В новосибирских лесничествах ели охраняют дронами
В лесничествах Новосибирска начали усиленно охранять деревья. Решившим срубить елку грозит крупный штраф.
21 ноября 2023, 10:00
Новосибирских бобров-диверсантов обеспечат активной работой
В Искитимском районе семейство бобров активно угрожает местной инфраструктуре. В минувшие выходные животные даже умудрились обесточить два села. Активными зверьками заинтересовались в региональном Минприроды.
10 ноября 2023, 06:35
Дальнобойщик сбил медведя под Новосибирском — возмутился министр Шестернин
7 октября 2023, 12:42
В Новосибирске нашли краснокнижную неясыть — отреагировал министр Шестернин
В Дзержинском районе Новосибирска нашли длиннохвостую неясыть. Краснокнижная сова привлекла внимание детей. Ситуацию уже прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.
5 октября 2023, 13:07
Охрану на входе в дендропарк Новосибирска предложил поставить министр Шестернин
На входе в новосибирский дендропарк будет осуществляться контроль. Это поможет обеспечить безопасность посетителей.
9 августа 2023, 05:42
В Новосибирской области дадут новую жизнь экотропе «Зверобой»
В Новосибирской области проведут реновацию экологической тропы «Зверобой». Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов региона Евгений Шестернин
27 июля 2023, 06:51
Министр экологии пожаловался на «шашлычные» комментарии новосибирцев о сбитых лосях
Министра экологии Новосибирской области Евгения Шестернина возмутило циничное отношение новосибирцев к гибели животных на дорогах.
28 июня 2023, 06:48
Митя Фомин в красных кроссовках садил деревья в Новосибирске
Популярный певец и уроженец Новосибирска Митя Фомин посадил деревья в местном дендропарке. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Евгений Шестернин.
16 июня 2023, 08:51
Под Новосибирском насмерть сбили лося и косулю
В Новосибирской области под колеса автомобилей попали лось и косуля. Животные погибли на месте.
8 июня 2023, 09:13
Министр экологии Шестернин проверит массовую гибель рыбы в Бердске
Массовая гибель воды в Бердском заливе привлекла внимание Минприроды. Ситуацию под контроль взял глава ведомства Евгений Шестернин.
22 мая 2023, 11:10
Видео бегущих от пожара зверей опубликовал в своем телеграм-канале Евгений Шестернин
8 мая 2023, 03:27
Что сделают с медвежонком, найденным на субботнике в Новосибирске, рассказал министр
В минувшую субботу в Новосибирске был найден медвежонок. При этом зооволонтерам животное было отдано не сразу. Ситуацию прокомментировал министр экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.
25 апреля 2023, 11:41
Житель Черепановского района выжил после холодных ночей в тайге
Житель деревни Шипуново чудом выжил после того, как заблудился в тайге. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает. Об этом сообщил министр экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.
18 апреля 2023, 11:12
Центр лечения диких животных построят под Новосибирском в 2025 году
В Кудряшовском бору в пригороде Новосибирска построят центр для реабилитации диких животных, о чем сообщил министр природы Евгений Шестернин.
9 апреля 2023, 07:24

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