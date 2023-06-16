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Митя Фомин в красных кроссовках садил деревья в Новосибирске

16 июня 2023, 08:51
Фото: wikipedia.org
Митя Фомин посадил дерево в дендропарке

В Новосибирске певец Митя Фомин посадил дерево в дендропарке

Популярный певец и уроженец Новосибирска Митя Фомин посадил деревья в местном дендропарке. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Евгений Шестернин.

«Что можно еще увидеть в Дендропарке? Как Митя Фомин высаживает дерево. Это не часть и даже не начало благоустройства», — написал Евгений Шестернин в Telegram-канале.

На видеозаписи фронтмен поп-коллектива Hi-Fi в красных кроссовках сначала выкапывает ямку, а затем сажает туда маленький росток деревца. По его словам, это является акцией в поддержку ЗОЖ и позитивного взгляда на жизнь.

«Я с детства видел сибиряков, для которых здоровый образ жизни — это не просто пробежка в парке. В знак этого сажаю этот еще маленький, но уверенный в себе росток», — заявил Митя Фомин.

Митя Фомин родился в Новосибирске в 1974 году. С 1998 по 2008 годы являлся фронтменом группы Hi-Fi, одновременно с этим закончив медицинский институт. С 2018 года вновь вошел в состав коллектива, параллельно занимаясь сольным творчеством.

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