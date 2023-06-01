В Новосибирске опубликованы детские фото Славы Марлоу, Пелагеи, Элджея и Шуры

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Портал Сиб.фм решил вспомнить знаменитостей, которые прославили этот город. В подборке опубликованы детские фотографии сибирских актеров и исполнителей.
Александр Медведев, также известный под именем Шура, отпраздновал свой 40-й день рождения в мае 2023 года. Родился он в Новосибирске и вырос в этом же городе, но после того, как его мать вышла замуж повторно, он переехал к своей бабушке. Впервые на сцене Саша (так называли его в детстве) оказался в возрасте тринадцати лет, на выступлении в ресторане, где работала его любимая бабушка. В этот момент он был одет в наряды бабушки плюс парик, и исполнял песни Modern Talking и "Ласковый май". Такие выступления помогли ему стать известным на всю страну.
Имя Пелагея было унаследовано от бабушки и с самого детства было знакомо почти всем. Она уже в четыре года стала настоящей звездой утренников, а свой первый концерт она дала на маленькой выставке авангардистов. Мать Пелагеи была джазовой певицей и не могла не заметить потенциала своей дочери. Воспользовавшись возможностью, она отправила юную исполнительницу в специализированную школу при новосибирской консерватории в восемь лет. Два года спустя Пелагея снова на сцене, на этот раз в рамках шоу "Утренняя Звезда", и это выступление принесло ей невероятную популярность по всей стране.
Слава Марлоу, или настоящее имя Артём Готлиб, появился на свет в 1999 году. Мать заметила его интерес к музыке и записала его в специализированную школу. Там Слава обучился игре на фортепиано и саксофоне. В 2015 году он начал проявлять свой творческий потенциал. Для того чтобы начать заниматься музыкой серьёзнее, он попросил родителей купить ему хороший компьютер, обещая получить отличную оценку в конце учебного года. Благодаря этому Артём смог создавать различные композиции, заниматься звукорежиссурой и продюсированием музыки, а также стать известным блогером. В итоге талантливый Слава Марлоу завоевал большую популярность в музыкальной индустрии и фанатов со всего мира. Он продолжает развиваться и радостно делятся своим творчеством с поклонниками.
Павел Прилучный, известный актёр кино и театра, родился в 1987 году в городе Бердске. Его мать была хореографом, а отец всю жизнь занимался боксом. Родители воспитывали своего сына в строгости и наставляли на занятия спортом. Павел занимался боксом и параллельно проявлял интерес к танцам. Однако, после получения десятого сотрясения мозга на ринге, Павел принял решение остановиться в спорте. В возрасте 13 лет его отец умер, и Павел начал зарабатывать на жизнь самостоятельно. Он работал на вечеринках в клубах, мыл машины на трассе и занимался торговлей. Такой опыт помог Павлу закалить свой характер и стать сильнее духом. В будущем это также помогло ему стать востребованным актёром, который готов к съёмкам любой сложности.
Элджей, настоящее имя которого - Алексей Узенюк, родился в 1994 году в семье, в которой ценили трудолюбие. С детства юноша проявлял способности к писательству стихов и вокальному искусству, но не выделялся среди сверстников из-за полноты и ношения очков. В возрасте 13 лет Элджей решил испытать свои силы на рэп-батле и удачно выступил на конкурсе. После этого он начал создавать свои тексты и со временем зарекомендовал себя как один из известных рэперов России. Благодаря своему таланту Элджей привлек множество поклонников и получил значительный доход от своих выступлений.