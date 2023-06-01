В Новосибирске опубликованы детские фото Славы Марлоу, Пелагеи, Элджея и Шуры

Имя Пелагея было унаследовано от бабушки и с самого детства было знакомо почти всем. Она уже в четыре года стала настоящей звездой утренников, а свой первый концерт она дала на маленькой выставке авангардистов. Мать Пелагеи была джазовой певицей и не могла не заметить потенциала своей дочери. Воспользовавшись возможностью, она отправила юную исполнительницу в специализированную школу при новосибирской консерватории в восемь лет. Два года спустя Пелагея снова на сцене, на этот раз в рамках шоу "Утренняя Звезда", и это выступление принесло ей невероятную популярность по всей стране.