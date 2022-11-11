За сколько выступят Деды Морозы в Новосибирские в 2023: даже в образах Лепса и Элджей

Как выяснили «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области», страт цены на новогоднее выступление Деда Мороза - 600 рублей за 15 минут. В среднем вызов сказочных персонажей обойдется в 2-3 тысячи рублей.
Самые крутые Дедушки стоят 7 тысяч. Они имеют актерское образование, большой опыт работы, включая ведения праздников в «Артеке».
За 3 500 рублей перед детьми и взрослыми на кооперативах готов выступить современный Дед Мороз, который не прочь примерить образ Артура Пирожкова, Тимати, Лепса или Элджея. Некоторые актеры предлагают услуги выездного праздника. Например, могут устроить настоящий квест в лесу.
Напомним, уже совсем скоро, 24 ноября, в Новосибирск прибудет настоящий поезд Деда Мороза. Однако стоит отметить, что цены на посещение сказочного вагона весьма «бешеные» - в районе 3000 рублей. И пускать на встречу с актером будут только детей, а родителей просят «померзнуть» на перроне.