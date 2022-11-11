За сколько выступят Деды Морозы в Новосибирские в 2023: даже в образах Лепса и Элджей

Напомним, уже совсем скоро, 24 ноября, в Новосибирск прибудет настоящий поезд Деда Мороза. Однако стоит отметить, что цены на посещение сказочного вагона весьма «бешеные» - в районе 3000 рублей. И пускать на встречу с актером будут только детей, а родителей просят «померзнуть» на перроне.