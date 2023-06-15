Будущий педагог из Новосибирска сразится в пустыне с Давой и Тимуром Батрутдиновым

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Девушка учится в педагогическом колледже, а в свободное время поет и сочиняет песни. Как рассказала сибирячка пресс-службе ТНТ, заявка на участие была заполнена без особых надежд. Однако мать девушки отнеслась к этому очень серьезно и порадовалась успеху дочери.
При этом участница заявила, что легко нашла общий язык с популярными певцами и блогерами.
«Сложнее всего было адаптироваться к новой стране и жаре, ты ничего не знаешь и не понимаешь. А вот общение с командой и звездами для меня не было стрессом. Понимала, что звезды — такие же ребята, как и мы, но со своей популярностью и связями», — отметила Дарья Александрова.
От шоу жительница Новосибирска ждет новых ощущений и интересных заданий с толикой экстрима. Интересно и составить свое мнение о «звездах» шоу-бизнеса.
«Хочу расширить круг общения, познакомиться с новыми ребятами, также хочется пообщаться со „звездами“ и составить о них свое мнение. Я не люблю, чтобы процесс был без результата, поэтому для меня уже победа, что я стала участницей такого шоу», — рассказала Дарья Александрова.
Среди популярных артистов — актриса Анна Хилькевич, рэпер и блогер DAVA, шоумен Тимур Батрутдинов и певица Ольга Серябкина. Идея шоу принадлежит популярному комику Павлу Воле.