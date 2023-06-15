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Будущий педагог из Новосибирска сразится в пустыне с Давой и Тимуром Батрутдиновым

15 июня 2023, 12:14
Фото: wikipedia.org
Студентка сразится с земляком DAVA

Новосибирская студентка будет выживать в пустыне ради приза от ТНТ

25 июня на телеканале ТНТ стартует новое шоу «Выжить в Дубае», где команды «звезд» и обычных людей сразятся за 10 миллионов рублей в жаркой пустыне. Среди участников «народной» команды — студентка из Новосибирска Дарья Александрова.

Девушка учится в педагогическом колледже, а в свободное время поет и сочиняет песни. Как рассказала сибирячка пресс-службе ТНТ, заявка на участие была заполнена без особых надежд. Однако мать девушки отнеслась к этому очень серьезно и порадовалась успеху дочери.

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При этом участница заявила, что легко нашла общий язык с популярными певцами и блогерами.

«Сложнее всего было адаптироваться к новой стране и жаре, ты ничего не знаешь и не понимаешь. А вот общение с командой и звездами для меня не было стрессом. Понимала, что звезды — такие же ребята, как и мы, но со своей популярностью и связями», — отметила Дарья Александрова.
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От шоу жительница Новосибирска ждет новых ощущений и интересных заданий с толикой экстрима. Интересно и составить свое мнение о «звездах» шоу-бизнеса.

«Хочу расширить круг общения, познакомиться с новыми ребятами, также хочется пообщаться со „звездами“ и составить о них свое мнение. Я не люблю, чтобы процесс был без результата, поэтому для меня уже победа, что я стала участницей такого шоу», — рассказала Дарья Александрова.

Среди популярных артистов — актриса Анна Хилькевич, рэпер и блогер DAVA, шоумен Тимур Батрутдинов и певица Ольга Серябкина. Идея шоу принадлежит популярному комику Павлу Воле.

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