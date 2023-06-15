Будущий педагог из Новосибирска сразится в пустыне с Давой и Тимуром Батрутдиновым

Девушка учится в педагогическом колледже, а в свободное время поет и сочиняет песни. Как рассказала сибирячка пресс-службе ТНТ, заявка на участие была заполнена без особых надежд. Однако мать девушки отнеслась к этому очень серьезно и порадовалась успеху дочери.