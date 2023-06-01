Блогер из Новосибирска 13-летняя Милана Хаметова стала ведущей на МУЗ-ТВ

Милана заслужила популярность благодаря своим клипам на совместную работу со звездами российского шоу-бизнеса. Она не только выступает на музыкальных сценах, но и гастролирует по всей России. На ее YouTube-канале подписано около 5,4 миллионов человек, а каждый новый ролик собирает многомиллионные просмотры.