Блогер из Новосибирска 13-летняя Милана Хаметова стала ведущей на МУЗ-ТВ

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
13-летняя блогерша из Новосибирска Милана Хаметова теперь ведет передачу «МУЗ-ТВ Чарт» на телеканале МУЗ-ТВ. Но только сегодня, в честь Дня защиты детей 1 июня в 19:00. В этой программе юная знаменитость представляет лучшие клипы недели, выбранные зрителями.
Милана заслужила популярность благодаря своим клипам на совместную работу со звездами российского шоу-бизнеса. Она не только выступает на музыкальных сценах, но и гастролирует по всей России. На ее YouTube-канале подписано около 5,4 миллионов человек, а каждый новый ролик собирает многомиллионные просмотры.
С начала 2020 года Милана работает с популярным музыкантом из Новосибирска Давой. Канал Миланы периодически обновляется видео, которые они создают вместе, где Дава часто выступает в роли ее отца.