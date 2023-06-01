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Блогер из Новосибирска 13-летняя Милана Хаметова стала ведущей на МУЗ-ТВ

1 июня 2023, 09:13
Фото: Милана Хаметова/ВК
Юная девочка стала ведущим шоу
Блогерша-подросток Милана Хаметова стала ведущей передачи «МУЗ-ТВ Чарт» на День защиты детей, о чем сообщили представители пресс-службы телеканала.

13-летняя блогерша из Новосибирска Милана Хаметова теперь ведет передачу «МУЗ-ТВ Чарт» на телеканале МУЗ-ТВ. Но только сегодня, в честь Дня защиты детей 1 июня в 19:00. В этой программе юная знаменитость представляет лучшие клипы недели, выбранные зрителями.

Милана заслужила популярность благодаря своим клипам на совместную работу со звездами российского шоу-бизнеса. Она не только выступает на музыкальных сценах, но и гастролирует по всей России. На ее YouTube-канале подписано около 5,4 миллионов человек, а каждый новый ролик собирает многомиллионные просмотры.

С начала 2020 года Милана работает с популярным музыкантом из Новосибирска Давой. Канал Миланы периодически обновляется видео, которые они создают вместе, где Дава часто выступает в роли ее отца.

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