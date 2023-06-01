Писатель-публицист и блогер-самоучка: как ведут соцсети чиновники Новосибирска

Евгений Шестернин экс-мэр Бердска, ныне — министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Ему 63 года. Страничкой во Вконтакте он занимается давно и успел обзавестись 6 642 друзьями. Куда хуже результаты с Telegram, где у него тоже есть свой канал, но подписаны на него всего лишь 415 человек. Хотя первая запись появилась еще 1 ноября 2022 года, «накрутить» подписчиков чиновнику так и не удалось. Распылять свои силы на ведение социальных сетей в разном стиле экс-глава города не стал и просто дублирует посты из одного мессенджера в другой.