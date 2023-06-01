Писатель-публицист и блогер-самоучка: как ведут соцсети чиновники Новосибирска

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
В прошлом году Госдума обязала органы власти вести официальные страницы в социальных сетях. Депутаты занялись этим раньше, многие делали упор на Instagram, который теперь является частью экстремистской организации. После таких решений народные избранники постарались переманить свою аудиторию в российскую соцсеть «Вконтакте». Получилось это не у всех.
Редакция Atas.info решила сравнить, как ведут социальные сети два мэра Бердска. Один бывший, другой нынешний.
Евгений Шестернин экс-мэр Бердска, ныне — министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Ему 63 года. Страничкой во Вконтакте он занимается давно и успел обзавестись 6 642 друзьями. Куда хуже результаты с Telegram, где у него тоже есть свой канал, но подписаны на него всего лишь 415 человек. Хотя первая запись появилась еще 1 ноября 2022 года, «накрутить» подписчиков чиновнику так и не удалось. Распылять свои силы на ведение социальных сетей в разном стиле экс-глава города не стал и просто дублирует посты из одного мессенджера в другой.
Социальные сети Шестернин полностью отдал под работу: никаких селфи или фотографий с отдыха. Но рабочая сфера позволяет сделать страницу не скучной: здесь и фотографии лосят, и ежиков, и живописные пейзажи. Не забывает чиновник репостить посты своего министерства.
Но отличительная черта страницы — стиль письма. В душе нынешний министр экологии явно личность творческая, поэтому здесь вам и грустная история про лося Василия, и философские рассуждения о запахе с птицефабрики, как о «ветре перемен», и мысли о том, что чисто там, где не мусорят.
«Еще один охотник с краснокнижными и не краснокнижными утками. Наверняка, пока они незаконно падают, загадывают желание — чтобы у охотника была финансовая изжога или чтобы его временно проглотили в камеру пенитенциарного тракта. Наши инспекторы исполняют желания», - пишет он о браконьерах.
Изредка на страничке чиновника появляются мемы, успел поэкспериментировать с нейросетью и лесными пожарами, не обходится без поздравлений с Пасхой и Днем победы. Но на контакт с «друзьями» не идет, все комментарии пользователей, оставленные под постами, остаются неотвеченными.
«К счастью, на аттестации из руководителей лесных хозяйств не приходится выковыривать знания и просить их загрузить русский язык. Все профессионалы, прекрасно знают, что и как нужно делать. Поэтому во время аттестации говорим о том, на что стоит обратить внимание», — пишет он о коллегах.
В подписках у чиновника не густо: его министерство, министерство коллег из Перми, Росприроднадзор, Россельхознадзор, российское правительство, пара городских новостных пабликов. Выделяется лишь личная страница некой Дианы Лебедевой, но она закрыта.
Роман Бурдин — нынешний мэр Бердска. 50-летний градоначальник занял свой пост этой весной и активно занялся пиаром. Первый пост о вступлении в должность он опубликовал чуть позже, чем через неделю «в профессии», и сразу раздал свои социальные сети. До этого, весь 2022 год страница в российском мессенджере была заброшенной.
За недолгий срок работы успел «подружиться» во «Вконтакте» с 2 728 горожанами. В Telegram — канале у Бурдина тоже не густо, 342 подписчика. Но это понятно, информация в них дублируется, поэтому подписываться на две социальные сети смысла нет.
Страничка Бурдина — яркий пример стандартного регионального чиновника: совещание провел, в рабочую поездку съездил, школьников наградил. Язык — информационный, без философии и размышлений.
«Сегодня с рабочей поездкой посетил „Бердский лесхоз“, познакомился и пообщался с директором общества защиты и охраны природы города Бердска Валерием Носковым и директором " Управления природными ресурсами» Светланой Шерстобитовой. Обсудили деятельность лесхоза, существующие проблемы и наметили пути дальнейшего взаимодействия», — пишет градоначальник об одном из мероприятий.
Главное отличие — «видеоблог». Будрин не стесняется снимать видео «с руки». Пост о том, как он проехал на электричке — вызвал большой ажиотаж на его странице, и горожане прозвали его «народным мэром». Правда, в комментариях пользователи предложили продолжить рубрику «испытано на себе» и попробовать дозвониться в поликлинику и записаться на прием, и пригласили протестировать другой общественный транспорт, особенно маршрут 325.
Чиновник отвечает пользователям в комментариях, но не всем. Критику предпочитает оставлять незамеченной. На помощь часто приходит паблик администрации города, пресс-служба которого отрабатывает весь негатив.
Очевидно, что чтобы найти свой стиль, чиновнику нужно время. Но, главное, удачный ракурс для фото он уже нашел, ведь таким количеством фотографий себя не могут похвастаться даже некоторые блогеры.