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Стало известно, кто стал новым мэром Бердска

23 марта 2023, 04:51
Фото: nso.ru
23 марта депутаты на внеочередной сессии горсовета Бердска тайным голосованием выбирают нового кандидата. Предварительный отбор прошли три кандидата - Алексей Колотий, Роман Бурдин и Николай Яковченко.

Изначально кандидатов было шесть, но предварительный отбор на должность мэра Бердска прошли всего трое:

Алексей Колотий - заместитель главы Искитимского района по вопросам ЖКХ.

Николай Яковченко - замгендиректора управляющей компании "Маяк", Бердск.

Роман Бурдин - замминистра региональной политики Новосибирской области  — начальник управления по работе с территориями.

По итогам тайного голосования внеочередной сессии Совета депутатов новым мэром стал Роман Бурдин. Он же набрал наибольшее количество баллов - 65,3 из всех прошедших двухэтапный предварительный отбор.

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#Ольга Храмушкина#Общество#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск
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