Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:54
Изначально кандидатов было шесть, но предварительный отбор на должность мэра Бердска прошли всего трое:
Алексей Колотий - заместитель главы Искитимского района по вопросам ЖКХ.
Николай Яковченко - замгендиректора управляющей компании "Маяк", Бердск.
Роман Бурдин - замминистра региональной политики Новосибирской области — начальник управления по работе с территориями.
По итогам тайного голосования внеочередной сессии Совета депутатов новым мэром стал Роман Бурдин. Он же набрал наибольшее количество баллов - 65,3 из всех прошедших двухэтапный предварительный отбор.
Акции Бердского электромеханического завода выпила компания S7.