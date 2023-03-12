Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
В реестре держателей акций предприятий данный о новом владельце части акций — компании S7, появились 9 марта 2023 год. Бывший генеральный директора АО «БЭМЗ» Виктор Осин сообщил, что он продал личный пакет акций, не назвав их количество и сумму сделки.
У завода более 1000 акционеров, ни у кого из них нет контрольного пакета акций. Сегодня зарплата на заводе платится вовремя, завод работает стабильно, отметил Виктор Осин. С новым собственником акций он обсуждал судьбу завода, но на дальнейшие решения он уже не влияет.
Завтра 13 марта на заседании Совета директоров завода, как ожидается, будет представлен новый генеральный директора АО «БЭМЗ».
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