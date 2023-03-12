У завода более 1000 акционеров, ни у кого из них нет контрольного пакета акций. Сегодня зарплата на заводе платится вовремя, завод работает стабильно, отметил Виктор Осин. С новым собственником акций он обсуждал судьбу завода, но на дальнейшие решения он уже не влияет.