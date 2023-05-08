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Видео бегущих от пожара зверей опубликовал в своем телеграм-канале Евгений Шестернин

8 мая 2023, 03:27
Фото: 1MI
В Новосибирской области начались лесные пожары.
Над Новосибирском повис смог от лесных пожаров, по сообщению ГУ МЧС в Новосибирской области зафиксировано 303 очага возгорания, в Каргатском, Коченевском и Чулымском районах на тушении лесных пожаров работают спасатели и техника. Евгений Шестернин опубликовал видео спасающихся от огня животных.

Инспекторы министерства природы и экологии Новосибирской области сняли на видео, как животные и птицы спасаются от огня. Евгений Шестернин разместил видео на своей странице Вконтакте и в телеграм-канале, и сопроводил видео подписью: «Не летят, а улетают, не бегут, а убегают от огня».

Спасатели работают в нескольких районах Новосибирской области на тушении лесных пожаров. Возле садоводческих обществ в Новосибирском, Колыванском, Мошковском, Коченевском и Тогучинском районах выставлены временные посты для наблюдения за пожарной ситуацией.

В Новосибирской области начались лесные пожары.
Видео: 1MI
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Крупный пожар вспыхнул под Новосибирском возле Каргата.

#Ольга Храмушкина#Пожар#Природа#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Евгений Шестернин#Видео
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