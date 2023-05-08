Инспекторы министерства природы и экологии Новосибирской области сняли на видео, как животные и птицы спасаются от огня. Евгений Шестернин разместил видео на своей странице Вконтакте и в телеграм-канале, и сопроводил видео подписью: «Не летят, а улетают, не бегут, а убегают от огня».