Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Инспекторы министерства природы и экологии Новосибирской области сняли на видео, как животные и птицы спасаются от огня. Евгений Шестернин разместил видео на своей странице Вконтакте и в телеграм-канале, и сопроводил видео подписью: «Не летят, а улетают, не бегут, а убегают от огня».
Спасатели работают в нескольких районах Новосибирской области на тушении лесных пожаров. Возле садоводческих обществ в Новосибирском, Колыванском, Мошковском, Коченевском и Тогучинском районах выставлены временные посты для наблюдения за пожарной ситуацией.
Крупный пожар вспыхнул под Новосибирском возле Каргата.