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Под Новосибирском вспыхнул крупный лесной пожар недалеко от Каргата

29 апреля 2023, 05:02
Фото: 1MI
Пожар произошел в лесу под Новосибирском
Очевидцы сняли на видео крупный пожар в лесу недалеко от Каргата Новосибирской области. Он произошел ночью 28 апреля и уже потушен.

Местные жители сообщают, что до их домов до сих пор доносятся запахи гари. Пожар могли учудить умельцы, сжигающие сухую траву.

«Это не лесной, а ландшафтный пожар. Большая разница для нас, ключевая - для муниципалитетов, побудительная и эмоциональная - для журналистов, и никакой - для читателя. Ведь любой читатель ответит, что нужно вынести из этой новости не разницу и не возмущение, а огонь. Огонь уже потушили», - написал о пожаре в своем Telegram-канале министр природных ресурсов Евгений Шестернин.

Специалисты МЧС пока не уточняли, какая площадь территории пострадала от огня. Но масштабы были довольно серьезные, судя по кадрам.

Напомним, в Новосибирской области до 15 мая действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено любое разжигание огня на открытом пространстве.

В Новосибирской области установлен особый противопожарный режим
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#Видео#Алина Шефер#Пожар#Экология#Новосибирск#Новосибирская область
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