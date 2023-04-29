Под Новосибирском вспыхнул крупный лесной пожар недалеко от Каргата

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Местные жители сообщают, что до их домов до сих пор доносятся запахи гари. Пожар могли учудить умельцы, сжигающие сухую траву.
«Это не лесной, а ландшафтный пожар. Большая разница для нас, ключевая - для муниципалитетов, побудительная и эмоциональная - для журналистов, и никакой - для читателя. Ведь любой читатель ответит, что нужно вынести из этой новости не разницу и не возмущение, а огонь. Огонь уже потушили», - написал о пожаре в своем Telegram-канале министр природных ресурсов Евгений Шестернин.
Специалисты МЧС пока не уточняли, какая площадь территории пострадала от огня. Но масштабы были довольно серьезные, судя по кадрам.
Напомним, в Новосибирской области до 15 мая действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено любое разжигание огня на открытом пространстве.