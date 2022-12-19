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«Животное не новогодний аксессуар»: министр природы Шестернин о спросе на кроликов

Сегодня, 07:02
Фото: 1MI
Спрос на кроликов вырос в Новосибирске в преддверии Нового года.

Новосибирский министр природы призвал не дарить кроликов на Новый год-2023

Спрос на кроликов вырос в Новосибирске в преддверии Нового года. Министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин призвал жителей не эксплуатировать талисман 2023 года.

Сейчас в городе появился небывалый ажиотаж на кроликов. С ними проводят новогодние фотосессии, также покупают в качестве подарка на праздник.

«У меня каждая третья заявка – это на фотосессию с кроликами, но мы их не проводим. На другие предложения многие отказываются. Клиенты хотят только с символом нового года, и манипулируют при этом детьми, что самое ужасное. Говорят, что ребенок желает погладить кролика, сняться с ним. Но мы не контактный зоопарк, а животное – не игрушка», - рассказала Atas.info фотограф из Новосибирска Ксения.

По словам министра природных ресурсов и экологии Евгения Шестернина, в регионе нет диких кроликов. Министерство ведет только учет и регулирование зайцев. Однако его, как человека, все равно заботит судьба кроликов.

«Считаю, что никаких животных не нужно эксплуатировать. Дарить животное - дарить большую ответственность. Зачастую люди не знают, что делать с такими «подарками» и как ухаживать за животными. В результате все страдают. Что касается кроликов, то их содержание имеет множество нюансов. И их нужно не просто знать, но и учитывать. Животное - это не игрушка, не новогодний аксессуар, а член семьи, которому требуется внимание и забота.

Ранее министр Шестернин призвал жителей Новосибирска не фотографироваться с кроликами. Из-за этого животные пребывают в стрессе и могут заболеть.

Новосибирский министр природы призвал не делать селфи с кроликами
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Кролик#Новый год#Животные
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