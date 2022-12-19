«Животное не новогодний аксессуар»: министр природы Шестернин о спросе на кроликов

Сейчас в городе появился небывалый ажиотаж на кроликов. С ними проводят новогодние фотосессии, также покупают в качестве подарка на праздник.
«У меня каждая третья заявка – это на фотосессию с кроликами, но мы их не проводим. На другие предложения многие отказываются. Клиенты хотят только с символом нового года, и манипулируют при этом детьми, что самое ужасное. Говорят, что ребенок желает погладить кролика, сняться с ним. Но мы не контактный зоопарк, а животное – не игрушка», - рассказала Atas.info фотограф из Новосибирска Ксения.
По словам министра природных ресурсов и экологии Евгения Шестернина, в регионе нет диких кроликов. Министерство ведет только учет и регулирование зайцев. Однако его, как человека, все равно заботит судьба кроликов.
«Считаю, что никаких животных не нужно эксплуатировать. Дарить животное - дарить большую ответственность. Зачастую люди не знают, что делать с такими «подарками» и как ухаживать за животными. В результате все страдают. Что касается кроликов, то их содержание имеет множество нюансов. И их нужно не просто знать, но и учитывать. Животное - это не игрушка, не новогодний аксессуар, а член семьи, которому требуется внимание и забота.
Ранее министр Шестернин призвал жителей Новосибирска не фотографироваться с кроликами. Из-за этого животные пребывают в стрессе и могут заболеть.