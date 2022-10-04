Рокировка по-новосибирски: как мэр Бердска Шестернин занял кресло министра экологии

Губернатор Владимир Городецкий, сам недавно ставший во главе области, а прежде много лет проработавший мэром Новосибирска, предложил Шестернину, которого хорошо знал по работе на муниципальном уровне, попробовать себя должность мэра Бердска. После скандального ареста за взятки Ильи Потапова, недолго проработавшего бердским градоначальником, второй по численности населения город Новосибирской области нуждался в опытном руководителе. А против и.о. главы города Андрея Михайлова тогда высказывались СМИ, общественники и некоторые политики.