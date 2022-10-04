Рокировка по-новосибирски: как мэр Бердска Шестернин занял кресло министра экологии

До осени 2015 года о Шестернине в Бердске мало кто знал – он работал главой администрации заместителем главы администрации Центрального округа Новосибирска, объединявшего три района мегаполиса. Однако, муниципальный чиновник Шестернин, экс-глава Заельцовского района Новосибирска, был в хороших отношениях и с региональными властями.
Губернатор Владимир Городецкий, сам недавно ставший во главе области, а прежде много лет проработавший мэром Новосибирска, предложил Шестернину, которого хорошо знал по работе на муниципальном уровне, попробовать себя должность мэра Бердска. После скандального ареста за взятки Ильи Потапова, недолго проработавшего бердским градоначальником, второй по численности населения город Новосибирской области нуждался в опытном руководителе. А против и.о. главы города Андрея Михайлова тогда высказывались СМИ, общественники и некоторые политики.
Задачей Шестернина было восстановить спокойную обстановку и жизнедеятельность в проблемном Бердске.
Команду политик долгое время не мог подобрать – он менял ее несколько раз за пять лет, а также и саму структуру администрации. Сначала первым заместителем был Александр Тужик. В бердской администрации он занимался экономикой, курировал вопросы муниципального имущества, отдел промышленности, трудовых отношения, юридические и несколько учреждений.
Часть этих ведомств потрясли коррупционные скандалы – на хищениях из бюджета попались сотрудник ЦИМО, а затем и руководительница. После этого под статьей оказался начальник финансового отдела.
Уголовное преследование коснулось начальника ОМВД Бердска Сергея Проценко и его дочки за незаконное получение земли в собственность. Заместитель бердского мэра Тужик был лишь свидетелем в том процессе, но с должности предпочел уйти по собственному желанию.
Часто менялись заместители и в социальной сфере – изначально замом была Жанна Тузова, а затем Евгений Чеботаев, следом Сергей Носов, но а вернулось все снова к Жанне, только уже Шуровой. Сфера строительства была не стабильной – постоянно менялись люди или переходили с одной должности на другую.
Кадровый состав мэрии Бердска стабилизировался в 2020 году – с тех пор не было заметных кадровых изменений.
Шестернин приостановил концессионное соглашение с компанией «Багира-М» в сфере теплоэнергетики, которое заключил его предшественник Андрей Михайлов.
Благодаря упорству и настойчивости Шестернин хорошо зарекомендовал себя в областном правительстве – бердская администрация входила во многие федеральные и областные проекты, чтобы получить финансирование.
Благодаря настойчивости за короткие сроки были построены школа и детсад в Южном микрорайоне, отремонтирован коллектор на ул. Первомайской, строится новый водозабор, капитально отремонтирован ДК «Родина», проведен ремонт в парке культуры и отдыха и частично – в парке Победы. Началась также и реконструкция стадиона «Авангард», а берег Обского водохранилища начали активно укреплять, чтобы вода перестала подтапливать жилые дома.
С 2017 года Бердск ежегодно получал более 100 млн. рублей по программе «Безопасные и качественные автодороги».
При Шестернине был принят новый генплана города.
Вся эта работа, которая выполнялась на протяжении долгих лет, могла повлиять на то, что политик вызвал доверие у региональной власти и пошел на значительное повышение. Теперь ему доверены природные ресурсы и экология всей Новосибирской области.