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Блогеры подарили Новосибирскому зоопарку торт в форме манула

23 апреля 2023, 09:02
Фото: Новосибирский зоопарк
Так выглядел торт с манулом
Авторы youtube-канала «Манулизация» подарили Новосибирскому зоопарку торт в честь Всемирного дня манула.

Жители Новосибирска Роман и Виктория с Youtube-канала «Манулизация» решили порадовать местный зоопарк, подарив ему торт, который был выполнен в форме головы манула.

Данный жест был организован по случаю Всемирного дня манула, который празднуется 23 апреля. Официальные представители зоопарка сообщили об этом событии в своем telegram-канале.

Торт в основном имеет пастельные оттенки с пятнами и линиями, которые напоминают окраску манула. Подписчики канала «Манулизация» были впечатлены исполнением кондитерского изделия.

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#Эмилия Губарева#Новосибирский зоопарк#Зоопарк#Торт#Общество#Город#Блогер#Новосибирск
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