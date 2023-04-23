Блогеры подарили Новосибирскому зоопарку торт в форме манула

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Жители Новосибирска Роман и Виктория с Youtube-канала «Манулизация» решили порадовать местный зоопарк, подарив ему торт, который был выполнен в форме головы манула.
Данный жест был организован по случаю Всемирного дня манула, который празднуется 23 апреля. Официальные представители зоопарка сообщили об этом событии в своем telegram-канале.
Торт в основном имеет пастельные оттенки с пятнами и линиями, которые напоминают окраску манула. Подписчики канала «Манулизация» были впечатлены исполнением кондитерского изделия.