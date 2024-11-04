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Шоу

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Ноябрь
DAVA исполнил заветную мечту отца — чем он удивил папу
4 ноября, 05:54
Чего всех бомбануло? Кинчев ответил новосибирцам на возмущения после отмены концертов
4 ноября, 04:54
Жительница Новосибирской области горлом заработала 500 тысяч
3 ноября, 06:01
Митя Фомин, Дава и еще двое новосибирцев в танце поборются за 10 млн рублей
Звездные новосибирцы 3 ноября поборются за многомиллионный выигрыш в первом выпуске шоу «Звездные танцы» на ТНТ.
1 ноября, 10:23
Одаренный школьник из Новосибирска потерпел неудачу в интеллектуальном шоу
Подросток из Новосибирска снялся в интеллектуальном шоу: в выпуске показали, как он отвечал на сложные вопросы.
1 ноября, 04:10
Октябрь
Сибирячка перевоплотилась в мировую звезду в прямом эфире
Жительница Новосибирска примет участие во втором сезоне шоу «Ярче звезд» на ТНТ, в котором участники перевоплощаются в известных людей. В Новом выпуске выступит 25-летняя Анастасия Макуха из Куйбышева.
31 октября, 11:09
Семья из Новосибирска перевоспитала избалованную мажорку в шоу «Чадо из ада»
29 октября, 10:48
Юный музыкант из Новосибирской области дошел до финала шоу «Ты Супер!»
В музыкальном шоу принимал участие школьник из Новосибирской области: мальчику не удалось завоевать первое место, что показали в эфире НТВ.
28 октября, 01:31
Снова вошел не в ту дверь: Киркорова проверяют на причастность к ЛГБТ*
23 октября, 03:10
Шоу «Суперниндзя» — какое испытание оказалось провальным для альпинистки
22 октября, 02:53
Экстрасенс из Новосибирска разозлил участников мистического шоу
Новосибирец участвует в мистическом шоу: в последнем выпуске у него произошел конфликт с участниками, сообщает телеканал ТНТ.
21 октября, 08:27
На Полину Гагарину придется раскошелится: концерт певицы стоит баснословных денег
15 октября, 01:30
Новосибирский экстрасенс сразился с шаманом в поиске эскортницы
Эзотерик из Новосибирска посоревновался с именитыми колдунами на телевидении. С помощью экстрасенсорных способностей он пытался найти эскортницу и инвалида.
14 октября, 10:36
Сентябрь
В Центральном парке Новосибирска в последний раз проведут световое шоу
О последнем лазерном шоу в Центральном парке Новосибирска сообщает «Горфонтан».
30 сентября, 03:45
Сирота из Новосибирской области стала звездой шоу «Ты супер!»
В музыкальном шоу участвует девочка из Новосибирской области, соревнуясь с другими участниками.
20 сентября, 01:59
Колдун из Новосибирска Влад Кадони рассказал о своем роскошном особняке
15 сентября, 03:51
Житель Новосибирска принес на «Битву шефов» странное блюдо — чем он удивил поваров
Побороться за приз в кулинарном шоу пришел повар из Новосибирска, сообщил телеканал «Пятница!».
9 сентября, 02:20
Август
100 тысяч рублей выиграла жительница Новосибирска в программе «Пятеро на одного»
Женщина задала вопрос, на который никто из участников программы не смог ответить, эфир шоу состоялся в субботу утром.
31 августа, 08:24
Юный музыкант из Новосибирской области снова споет перед жюри шоу «Ты-Супер»
Новосибирский школьник прошел первый этап музыкального конкурса шоу «Ты-Супер», сообщила администрация района, где живет мальчик.
30 августа, 09:47
В шоу «Голос. Дети» споют участники из Новосибирска
Юные новосибирцы решили принять участие в знаменитом музыкальном шоу, подробности сообщил Первый канал.
21 августа, 03:31

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