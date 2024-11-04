DAVA исполнил заветную мечту отца — чем он удивил папу

Posted 4 ноября, 05:54
Published 4 ноября, 05:54
Modified 4 ноября, 05:56
Updated 4 ноября, 05:56
Отец и сын исполнили знаменитую песню «Синяя вечность» из культового фильма «Веселые ребята», что стало трогательным моментом для зрителей.
В своем официальном телеграм-канале Дава поделился эмоциями от этого выступления, подчеркнув важность момента для всей своей семьи. Выступление Давы с отцом вызвало бурный отклик у зрителей шоу «Секретный артист», став настоящим хитом программы. В шоу «Секретный артист» родственникам известных личностей предоставляется уникальная возможность выступить на сцене, а жюри должно угадать, чьи они родные.
Давид отметил, что у его отца нет формального музыкального образования, но он всегда любил петь и мечтал о сцене.
В этот же период блогер также активно участвует в танцевальном шоу «Звездные танцы», где борется за главный приз в 10 миллионов рублей вместе с танцовщицей Софой, с которой они составляют одну из самых ярких пар проекта.