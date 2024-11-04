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Posted 4 ноября, 05:54

Published 4 ноября, 05:54

Modified 4 ноября, 05:56

Updated 4 ноября, 05:56

Давид Манукян с отцом

DAVA исполнил заветную мечту отца — чем он удивил папу

4 ноября 2024, 05:54
Фото: соцсети блогера. Давид Манукян с отцом

Новосибирский блогер Дава исполнил заветную мечту своего отца

Известный блогер и певец Давид Манукян, более известный как Дава, осуществил давнюю мечту своего отца Ашота, приняв участие в дуэте с ним на популярном шоу «Секретный артист».

Отец и сын исполнили знаменитую песню «Синяя вечность» из культового фильма «Веселые ребята», что стало трогательным моментом для зрителей.

В своем официальном телеграм-канале Дава поделился эмоциями от этого выступления, подчеркнув важность момента для всей своей семьи. Выступление Давы с отцом вызвало бурный отклик у зрителей шоу «Секретный артист», став настоящим хитом программы. В шоу «Секретный артист» родственникам известных личностей предоставляется уникальная возможность выступить на сцене, а жюри должно угадать, чьи они родные.

Видео: соцсети Давида Манукяна. Видео с выступления

Давид отметил, что у его отца нет формального музыкального образования, но он всегда любил петь и мечтал о сцене.

В этот же период блогер также активно участвует в танцевальном шоу «Звездные танцы», где борется за главный приз в 10 миллионов рублей вместе с танцовщицей Софой, с которой они составляют одну из самых ярких пар проекта.

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