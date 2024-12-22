Ученый из Новосибирска стал финалистом «Своей игры»

Posted 22 декабря, 08:13
Published 22 декабря, 08:13
Modified 22 декабря, 09:15
Updated 22 декабря, 09:15
В воскресенье, 22 декабря, зрители смогут увидеть заключительный этап телешоу «Своя игра» (18+). В финале встретятся три лучших участника, среди которых новосибирский химик-лаборант Илья Ганчуков.
Илья одержал победу в полуфинале, верно ответив на вопрос о Театре Вахтангова. На юбилейном вечере принцесса Турандот задала актеру Евгению Веснику вопрос о его предпочтении работы в Малом театре. Ответ актера был: «Надо уметь…». Правильный ответ завершал мысль: «Надо уметь довольствоваться малым».
Теперь Илье предстоит состязаться с двумя другими сильными игроками года — Александром Монвижем-Монтвидом и Игорем Никоновым.