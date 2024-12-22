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Posted 22 декабря, 08:13

Published 22 декабря, 08:13

Modified 22 декабря, 09:15

Updated 22 декабря, 09:15

Новосибирец на шоу

Ученый из Новосибирска стал финалистом «Своей игры»

22 декабря 2024, 08:13
Фото: «Своя игра"/НТВ. Новосибирец на шоу
Новосибирец Илья Ганчуков будет соперничать за первое место с двумя выдающимися игроками в интеллектуальном шоу.

В воскресенье, 22 декабря, зрители смогут увидеть заключительный этап телешоу «Своя игра» (18+). В финале встретятся три лучших участника, среди которых новосибирский химик-лаборант Илья Ганчуков.

Илья одержал победу в полуфинале, верно ответив на вопрос о Театре Вахтангова. На юбилейном вечере принцесса Турандот задала актеру Евгению Веснику вопрос о его предпочтении работы в Малом театре. Ответ актера был: «Надо уметь…». Правильный ответ завершал мысль: «Надо уметь довольствоваться малым».

Теперь Илье предстоит состязаться с двумя другими сильными игроками года — Александром Монвижем-Монтвидом и Игорем Никоновым.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Шоу#Финал
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