Блогер Дава покорил сердце Татьяны Денисовой — будет ли общее будущее у пары

Posted 11 ноября, 08:58
Published 11 ноября, 08:58
Modified 11 ноября, 09:00
Updated 11 ноября, 09:00
Сразу несколько сибиряков соревнуются в шоу «Звездные танцы» (16+). Блогера Даву, певца Митю Фомина и танцовщицу Веру Бондареву объединяет одно — они все из Новосибирска и теперь еще на одной сцене.
Звезды танцуют вместе с профессиональными танцовщиками. Неделю они разучивают новый танец и представляют его жюри. За каждое исполнение им дают баллы. Максимально можно получить 300. Те, кто набрал меньше всего — покидают проект.
Пластичность новосибирцев очень хвалят. Больше всего выделяется Давид Манукян, известный как Дава. Хореограф Татьяна Денисова не смогла оторвать глаза от его танца.
Сибирячка Вера Бондарева учит танцевать блогера Романа Каграманова. Их дуэт называют весьма энергичным и притягательным. Певец Митя Фомин набрал меньше баллов, чем его конкуренты, однако дело не в его пластичности, а в легком танце. Проект покинула Анфиса Чехова.